Nikolaj Coster-Waldau e Annabelle Wallis star di The Silencing

The Silencing, il thriller diretto dal regista Robin Pront (The Ardennes), avrà come protagonisti Annabelle Wallis e Nikolaj Coster-Waldau che saranno impegnati sul set del progetto in primavera, in Canada.

La sceneggiatura scritta da Micah Ranum ha come protagonista un cacciatore che rimane coinvolto in un inseguimento mortale quando, insieme allo sceriffo locale, va alla ricerca di un malvagio assassino che potrebbe essere il colpevole del rapimento della figlia, avvenuto due anni prima.

Tra i produttori ci saranno Cybill Lui di Anova Pictures in collaborazione con Matt Code di Wildling Pictures e XYZ Films.

Il progetto avrebbe dovuto essere diretto inizialmente da Anders Engström, già dietro la macchina da presa in occasione della serie Taboo. Il regista, tuttavia, ha dovuto rinunciare al film a causa degli impegni presi in precedenza per un altro progetto.

Annabelle sarà prossimamente tra i protagonisti della serie limitata The Loudest Voice in the Room, mentre Nikolaj ritornerà sugli schermi con l'ultima stagione della serie Il trono di spade.