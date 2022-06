Nicole Kidman star del film Holland, Michigan che verrà diretto da Mimi Cave

Nicole Kidman sarà la protagonista del thriller Holland, Michigan, un film prodotto da Amazon Studios che sarà diretto da Mimi Cave.

L'attrice ha recentemente collaborato con lo studio in occasione di Being the Ricardos, in cui aveva la parte di Lucille Ball, che le ha permesso di ottenere una nomination agli Oscar.

Holland, Michigan faceva parte della Black List del 2013, l'elenco delle sceneggiature più interessanti non ancora portate sul grande schermo. Andrew Sodroski (Manhunt) era l'autore del progetto che racconta alcuni segreti che animano una città del Midwest, con un'atmosfera in stile Hitchcock.

Nicole Kidman sarà la protagonista e produttrice del lungometraggio diretto da Mimi Cave, che ha recentemente realizzato Fresh, tramite la sua Blossom Films. Ulteriori dettagli del suo personaggio non sono stati svelati.

L'attrice ha vinto nel 2002 un Oscar per The Hours e negli ultimi mesi è stata protagonista nelle sale con The Northman. Sul piccolo schermo, invece, è stata la star di Nine Perfect Strangers.