Nicolas Cage vuole realizzare altri 3-4 film: 'Voglio andarmene in bellezza'

Nicolas Cage ha svelato di essere pronto a dire addio al mondo del cinema, sottolineando che pensa di realizzare altri tre-quattro film prima di compiere dei cambiamenti a livello professionale.

L'attore ha parlato della sua situazione durante un'intervista rilasciata a Uproxx che gli ha permesso di parlare del suo futuro.

I progetti per il futuro

Nicolas Cage riflette sul suo futuro

Rispondendo alle domande del giornalista, Nicolas Cage ha dichiarato: "Mi piace rimanere fresco. Mi piace differenziare le cose, non fare sempre lo stesso ruolo. Non voglio rimanere bloccato in un genere o in uno stile di recitazione".

La star ha aggiunto: "Voglio fare tutto. E penso che, a questo punto, dopo aver lavorato per 45 anni e in oltre 100 film, ho la sensazione di aver detto quasi tutto quello che dovevo con il cinema".

Cage ha quindi concluso: "Mi piacerebbe andarmene in bellezza e dire 'Adios'. Penso che devo fare altri tre o quattro film prima di arrivare a quel punto e poi spero di cambiare format e di poter addentrarmi in qualche altro modo per esprimere la mia recitazione".

Un addio, ma non alla recitazione

I fan possono però sperare in qualche film in più rispetto a quanto dichiarato, avendo già firmato alcuni contratti: "Ho degli altri contratti che devo rispettare, quindi vedremo cosa accadrà. Sarò davvero severo e duro durante il processo di selezione in futuro. Ma per me, per convincermi a fare un altro film, sarà tutto legato al mio desiderio di esplorare altri formati".

Cage, inoltre, potrebbe essere protagonista sul piccolo schermo: "Sono davvero interessato nell'immergermi nello streaming con le serie televisive a episodi. Ho visto cose che ora possono essere fatte con i personaggi e il tempo che viene concesso per esprimerli. Ho visto Bryan Cranston fissare una valigia per un'ora in occasione di un episodio di Breaking Bad. Non abbiamo tempo per farlo in un film, quindi forse la televisione è il miglior passo che posso fare in futuro. Vedremo".