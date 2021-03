Nicolas Cage si è sposato per la quinta volta a Las Vegas (FOTO)

Nicolas Cage è caduto per la quinta volta tra le fitte reti della vita matrimoniale. l'attore ha sposato Riko Shibate, di 26 anni, lo scorso 16 febbraio, durante un'intima e privata cerimonia al Wynn Hotel di Las Vegas. Ad essersi uniti alla celebrazione sono stati anche il figlio di Nicolas Cage e la sua ex-moglie, Alice Kim, con cui Cage è rimasto in buoni rapporti.

Come riportato dal Daily Mail, Nicolas Cage ha commentato in questo modo il suo quinto matrimonio: "E' tutto vero e sono molto felice!". Riko Shibate ha indossato un kimono giapponese da sposa prodotto a mano a Kyoto e si è presentata alla cerimonia con un bouquet di rose gialle e rosse che hanno sottolineato ulteriormente il suo rossetto rosso intenso. Cage, invece, ha indossato un completo nero firmato da Tom Ford con un fiore giallo che richiamasse il colore delle rose di sua moglie.

Riko Shibate è arrivata alla cerimonia sulle note di Winter Song di Kiroro e ha poi declamato una poesia di Walt Whitman. La coppia è stata accolta nel Wynn Hotel di Las Vegas da candele bianche e un pavimento decorato con foglie verdi. La cerimonia, poi, è stata officiata dal reverendo Richard E. Walter. A questa celebrazione, poi, se n'è unita una più contenuta insieme ad Alice Kim, la terza moglie di Cage, e al loro figlio Kal. Il certificato matrimoniale mostra la decisione di Riko Shibate di assumere il cognome di Cage. La ragazza ha 26 anni ed è di quattro anni più piccola di Weston Cage, il primo figlio del protagonista de Il mistero dei templari.

La coppia ha deciso di sposarsi lo scorso 10 gennaio, data di nascita di Riko Cage. I due hanno iniziato a frequentarsi lo scorso anno e sono stati fotografati insieme a New Orleans e a New York. Cage ha ufficializzato la sua nuova relazione nel corso di un'intervista con Marc Coppola ad agosto. A questo proposito, Nicolas Cage aveva detto: "Siamo stati distanti per ben sei mesi. Lei, infatti, si è spostata da New York a Kyoto e io sono dovuto tornare in Nevada. Ci siamo fidanzati su FaceTime e io le ho chiesto di sposarmi. Adesso, finalmente, siamo davvero felici. Il suo colore preferito è il nero e io, quindi, le ho regalato un anello nero. L'ho personalizzato e gliel'ho spedito con FedEx". I matrimoni celebrati al Wynn Hotel di Las Vegas hanno un costo che si aggira tra i duemila e i trentamila dollari.

Il quinto matrimonio di Cage giunge due anni dopo il suo quarto matrimonio con Erika Koike, da cui l'attore ha divorziato quattro giorni dopo. L'interprete dichiarò di essersi sposato con la donna perché troppo ubriaco per capire ciò che stava realmente accadendo. La vita sentimentale di Nicolas Cage è stata caratterizzata da una serie di eccessi sfociati in ben cinque matrimoni. Prima di sposare Riko Shibate, l'attore ha sposato Patricia Arquette, Lisa Marie Presley (l'unica figlia di Elvis), Alice Kim, Erika Koike e, infine, la Shibate.