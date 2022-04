Nicolas Cage parla della "meravigliosa" interazione avuta con una fan che aveva perso la propria figlia

Nicolas Cage ha vissuto un momento meraviglioso e molto emozionante con una fan: intervistato il 10 aprile dalla rivista People, l'attore si è aperto a proposito di tutte le interazioni memorabili che ha avuto con i fan nel corso degli anni e ha rivelato di aver recentemente parlato con una donna che è riuscita a commuoverlo.

La donna si è aperta con Cage e gli ha confessato che è stata molto colpita dal suo film del 1998 intitolato City of Angels - La città degli angeli, una storia d'amore in cui interpreta un angelo al fianco di Meg Ryan. "Ho avuto un'interazione abbastanza commovente ieri sera", ha spiegato Nicolas. "Ero in un bar e ho incontrato una donna che mi ha salutato."

"Dopo qualche minuto mi ha detto che, purtroppo, sua figlia era morta nel 1997 in un incidente d'auto", ha continuato l'attore. "Tuttavia mi ha spiegato: 'Il tuo film è uscito poco dopo e ogni volta che lo vedo mi sembra di essere di nuovo con mia figlia perché anche il personaggio di Meg ha un incidente d'auto nel film.'"

"La donna infine mi ha detto: 'Quando sento la canzone di Alanis Morissette che figura nel film mi sento come se fossi di nuovo con mia figlia'. Era così sincera, così onesta che ho pensato tra me e me: 'Wow, questa è probabilmente una delle cose più belle che abbia mai sentito.' Mi ha scaldato il cuore", ha concluso Nicolas Cage.