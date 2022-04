Nicolas Cage afferma di essere entusiasta di diventare padre: "Mi manca cantare le ninne nanne"

Nicolas Cage è entusiasta di diventare padre per la terza volta: durante una chiacchierata con Access Hollywood per il tour promozionale del suo nuovo film The Unbearable Weight of Massive Talent, l'attore 58enne ha espresso la sua eccitazione per il fatto che sua moglie Riko Shibata è incinta del primo figlio della coppia.

Cage, rivelando di essere "estremamente entusiasta" di avere un altro bambino, ha aggiunto che i suoi due figli Kal-El, 16 anni, e Weston, 31, avuti da precedenti relazioni, ormai sono cresciuti e che di conseguenza è pronto e più che felice di tornare ad occuparsi di un neonato.

"I miei ragazzi sono tutti cresciuti e mi manca andare al negozio di giocattoli. Mi manca cantare ninne nanne e dondolarmi sulla sedia a dondolo", ha spiegato la star hollywoodiana. "Non vedo l'ora di tornare indietro nel tempo e rivivere tutti questi splendidi momenti".

Nicolas Cage, intervistato lo scorso gennaio da la rivista People, ha confermato in esclusiva che lui e la moglie stavano aspettando il loro primo figlio. Il vincitore dell'Oscar si è sposato con Riko Shibata, la sua quinta moglie, durante un "matrimonio molto intimo al Wynn Hotel di Las Vegas" il 16 febbraio dello scorso anno.