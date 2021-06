Nicola Tanturli: ritrovato vivo il bambino scomparso nei boschi del Mugello (FOTO)

È stato ritrovato vivo Nicola Tanturli, il bambino di 21 mesi scomparso nel Mugello nella notte tra lunedì e martedì era in fondo ad un burrone, ecco la foto del ritrovamento.

Nicola Tanturli è stato ritrovato ed è vivo: il piccolo di 21 mesi, scomparso da casa sua nella notte tra lunedì e martedì, era in fondo ad un burrone. La notizia è stata confermata anche dalla pagina di Chi l'ha visto?. Secondo le prime informazioni a trovarlo è stato un giornalista della Rai, che aveva sentito dei lamenti che arrivavano da una scarpata. La foto del ritrovamento è stata condivisa sui social ed è la prima bella notizia della giornata!

I genitori di Nicola Tanturli, e tutti quelli che hanno seguito la vicenda attraverso le cronache dei telegiornali e delle pagine web, possono tirare un sospiro di sollievo: il bambino è stato ritrovato vivo in una scarpata. Secondo le prime informazioni rilasciate dalla Prefettura di Firenze si trovava a circa tre chilometri da casa.

Il bambino è in buone condizioni, ad avvistarlo sarebbe stato un giornalista, probabilmente del programma 'La vita in diretta', che mentre stava andando a casa della famiglia Tanturli ha sentito dei rumori e dei lamenti. Nicola era scomparso dal casolare dove vive nella notte tra il 21 e il 22 giugno. I Tanturli vivono in una zona isolatissima tanto che può essere raggiunta solo grazie ad una mulattiera.

Nicola Tanturli era scomparso a mezzanotte del 22 giugno, ma i genitori si sono rivolti alla polizia solo nelle prime ore del mattino successivo. Dopo essersi accorti che il bambino non era nel suo letto, i Tanturli lo avevano cercato invano, con l'aiuto di persone della comunità in cui vivono. La ricerca nei boschi circostanti si era rivelata particolarmente difficile, perché si tratta di un'area molto isolata e poco battuta anche dai cacciatori. Stamattina, prima del ritrovamento, erano stati portati sul posto i cani molecolari e i cani da soccorso. Poi, fortunatamente è arrivato il lieto fine.