Nickel Boys: il primo trailer dell'adattamento cinematografico del romanzo di Colson Whitehead

Nickel Boys, adattamento cinematografico del romanzo di Colson Whitehead vincitore del premio Pulitzer nel 2019, ha debuttato con il suo primo trailer: uno spaccato di vita melodico e avvincente dal punto di vista di un giovane uomo che si trova a dover affrontare dei traumi indicibili.

Realizzato da RaMell Ross, regista esordiente, Nickel Boys racconta un'amicizia nata in un riformatorio nel Sud di Jim Crow. Il film è stato presentato in anteprima al Telluride Film Festival in agosto e aprirà il New York Film Festival il 27 settembre.

Le prime reazioni a Telluride per Nickel Boys lo giudicano come avventuroso e originale. A quanto pare, il film, della durata di 140 minuti, ha una narrazione "sperimentale" e viene descritto da alcuni come "d'avanguardia".

2073, il trailer del documentario di Asif Kapadia presentato fuori concorso a Venezia 2024

Di cosa parla Nickel Boys

La sinossi ufficiale recita: "Il sogno universitario di Elwood Curtis si infrange lungo un'autostrada a due corsie della Florida. A causa di un innocente passo falso, Curtis viene condannato all'inferno della Nickel Academy, un brutale riformatorio giovanile. Incontra un altro compagno, Turner. I due adolescenti stringono un'alleanza: Turner dispensa consigli fondamentali per la sopravvivenza, Elwood si aggrappa alla sua visione ottimistica del mondo. Sullo sfondo del nascente Movimento per i diritti civili, l'esistenza di Elwood e Turner sembra lontana dall'oratoria del reverendo Martin Luther King. Nonostante la brutalità di Nickel, Elwood si sforza di mantenere la sua umanità, risvegliando una nuova visione per Turner".

Ethan Herisse e Brandon Wilson recitano insieme a Hamish Linklater, Fred Hechinger, Daveed Diggs e Aunjanue Ellis-Taylor. Ross ha scritto la sceneggiatura insieme a Joslyn Barnes, adattando I ragazzi della Nickel di Colson Whitehead. Prodotto da Orion Pictures e Amazon MGM Studios, il dramma inizierà la sua distribuzione limitata nelle sale il 25 ottobre.