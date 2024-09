2073, il trailer del documentario di Asif Kapadia presentato fuori concorso a Venezia 2024

Asif Kapadia è noto soprattutto per il suo lavoro nei documentari biografici, tra cui "Diego Maradona", "Senna" e, soprattutto, "Amy".

Ora è stato diffuso il trailer di 2073, il prossimo lavoro del regista che sarà presentato in anteprima a Venezia questa settimana. Nel suo nuovo titolo Kapadia ci offre un ibrido tra fiction e non-fiction, affrontando la direzione orwelliana verso cui si sta dirigendo la nostra società. Il film è interpretato da attori, tra cui Samantha Morton e Naomi Ackie, e sembra intercalare filmati d'archivio del nostro presente e interviste a personaggi del mondo reale.

Roger Federer, il Premio Oscar Asif Kapadia dirigerà il documentario sul campione di tennis

I dettagli di 2073

Il documentario di genere di Kapadia, ambientato nel futuro, affronta le maggiori sfide che mettono in pericolo il nostro presente. 2073 è "un horror di vera fantascienza". Un avvertimento del mondo che ci aspetta se non agiamo subito. Ghost vive isolato dal sistema in una distopica New San Francisco nell'anno 2073. Il mondo è controllato da ultraliberisti, dittatori e tecnogeek. Non c'è dissenso, non c'è libertà. Tutti sono monitorati, la gente continua a sparire e Ghost ha i giorni contati.

Diego Maradona: il regista Asif Kapadia a Locarno 2019

Si dice che il film affronti le minacce della "recessione democratica", "l'ascesa del neofascismo", il "disastro climatico" e l'intrusione della "tecnologia di sorveglianza". 2073 si ispira a La Jetée, storico cortometraggio di Chris Marker del 1962, che è stato poi liberamente adattato da Terry Gilliam ne L'esercito delle 12 scimmie.

2073 sarà presentato fuori concorso alla Mostra del Cinema di Venezia del 2024 e sarà distribuito da Neon. Al momento non è prevista una data di uscita negli Stati Uniti.

"2073 parla del senso di terrore per ciò che sta accadendo e che sta diventando normale in tutto il mondo. Il film è iniziato dopo che nel Regno Unito menzogne e corruzione hanno portato alla Brexit e ho sentito il dovere di fare un film per capire perché il mondo sembrava muoversi nella direzione delle bugie, dell'autoritarismo e della violenza. Ho intervistato giornalisti in tutto il mondo: ero io che stavo impazzendo o stava succedendo davvero qualcosa? I giornalisti erano d'accordo, c'era una tendenza globale, un indebolimento della democrazia, e la tecnologia ha avuto un ruolo enorme, anche nell'accelerare la distruzione dell'ecosistema del pianeta. 2073 è nato da quelle interviste e ricerche. Il mio obiettivo era mettere in risalto molte problematiche e molte realtà nazionali complesse in un singolo film di forte impatto cinematografico", ha detto Kapadia a proposito del suo documentario.