Nick Kamen, la sua compagna svela: "Sapeva di dover morire, se n'è andato con dignità"

Lucinda Cary, compagna di Nick Kamen, ha parlato della sua relazione con il cantante e modello scomparso questa settimana, descrivendo il modo in cui l'uomo ha affrontato gli ultimi anni della sua vita, dopo che gli è stato diagnosticato un cancro incurabile. Cary ha anche spiegato perché Nick Kamen ad un certo punto ha deciso di ritirarsi dalla vita pubblica.

Questa settimana il mondo della moda e della musica è stato stravolto dalla prematura morte di Nick Kamen a causa di un tumore al midollo osseo, avvenuta quando il modello e cantautore britannico aveva solo 59 anni. A pochi giorni dall'annuncio della sua dipartita, la compagna di Kamen, Lucinda Cary, ha rilasciato un'intervista a MailOnline per raccontare gli ultimi anni di vita dell'uomo con cui ha condiviso quindici anni di relazione e al quale stringeva la mano mentre lui esalava l'ultimo respiro nella loro casa di Londra.

"Nick era una persona incredibile ed è stato davvero stimolante stare con lui durante la sua malattia. Ci sono state gioie e difficoltà negli ultimi tre anni e non avrebbe potuto vivere con più rispetto e dignità", ha dichiarato Cary, rivelando che tre anni fa a Kamen era stato diagnosticato un cancro incurabile. La donna ha poi ricordato il trattamento ricevuto all'Hammersmith Hospital, a ovest di Londra, ammettendo che Kamen ne rimase sorpreso: "Amava l'ospedale, amava i medici, gli infermieri e tutti gli assistenti che si prendevano cura di lui. Ha apprezzato tutto ciò che il NHS (il servizio sanitario inglese, ndr) ha fatto per lui e così anche il resto di noi". Cary ha quindi raccontato il modo in cui Nick Kamen ha affrontato i suoi ultimi tre anni di vita: "Sapeva da tre anni che sarebbe morto, ma non si è mai dispiaciuto per se stesso ed ha vissuto la sua vita con incredibile coraggio. Accettava la sua situazione e non si è mai stressato per questo".

La donna ha infine rivelato di essere stata amica di Kamen per molti anni prima che tra loro si sviluppasse una relazione amorosa. "A Nick non è mai piaciuto essere sotto i riflettori. Quando era famoso era infelice, ecco perché si è ritirato dalla vita pubblica. Era felice di vivere una vita privata e non gli piaceva essere al centro dell'attenzione", ha concluso Cary.