Nicholas Evans, autore del libro L'uomo che sussurrava ai cavalli, è morto a 72 anni

Nicholas Evans è morto all'età di 72 anni, il giornalista e scrittore ha firmato apprezzati romanzi come L'uomo che sussurrava ai cavalli.

Il libro era poi stato adattato in un film diretto dal regista Robert Redford.

La triste notizia è stata annunciata da United Agents svelando che Nicholas Evans ha subito un attacco di cuore il 9 agosto 2022, sottolineando: "Ha vissuto una vita piena e felice, nella sua casa sulla riva del fiume Dat nel Devon".

L'uomo che sussurrava ai cavalli, messo in vendita nel 1995, ha venduto oltre 20 milioni di copie ed è stato un bestseller in oltre 20 nazioni, venendo tradotto in 40 lingue diverse.

Nel 1998 Robert Redford ha poi diretto, prodotto e interpretato il film in cui hanno recitato anche una giovanissima Scarlett Johansson accanto a Kristin Scott Thomas e Sam Neill.

Nicholas era nato nel 1950 a Worcestershire e, durante gli anni '70, aveva lavorato come giornalista occupandosi di politica e cronache dall'estero, occupandosi inoltre della guerra in Beirut. Negli anni '80 ha poi lavorato alla London Weekend Television, producendo film su Laurence Olivier, Francis Bacon e David Hockney per The South Bank Show.

Tra i suoi lavori come sceneggiatori e produttori ci sono Murder by the Book, Act of Betrayal, Secret Weapon e Just Like a Woman.

Tra i suoi romanzi più famosi si ricordano inoltre The Divide, The Brave e The Loop.