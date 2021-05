Niccolò Fabi - Memoria e prospettiva, il documentario stasera su Sky

Niccolò Fabi - memoria e prospettiva, su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) stasera 15 maggio alle 21.15, sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Arriva stasera il racconto della carriera del cantautore romano, con una suggestiva interpretazione delle sue canzoni più rappresentative. Tra passato e futuro Niccolò Fabi si racconta su Sky Arte in uno speciale in cui reinterpreta in versione semiacustica alcune delle sue canzoni più caratteristiche. Niccolò Fabi - memoria e prospettiva, su Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) sabato 15 maggio alle 21.15,sarà disponibile anche on demand e in streaming su NOW.

Una colonna sonora inedita ed emozionante che farà da sfondo a una narrazione ricca di ricordi del cantautore e di interviste ai suoi musicisti, tra cui Roberto Angelini e Pier Cortese. Al centro dello speciale, l'argomento "effetto del tempo" sulle canzoni di Fabi, sulla sua carriera e sulla filosofia di vita che lo ha sempre contraddistinto in uno continuo fluire tra musica e parole, tra passato e futuro, tra memoria e prospettiva.