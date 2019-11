Next Goal Wins: Taika Waititi ha iniziato le riprese del suo nuovo film!

Taika Waititi ha iniziato le riprese del suo prossimo film: Next Goal Wins, un progetto tratto da una storia vera che verrà realizzato grazie al sostegno di Fox Searchlight Pictures nelle isole Hawaii.

Il regista, prossimamente nelle sale con il suo Jojo Rabbit, porterà sul grande schermo il racconto della nazionale di calcio delle isole Samoa che, da sempre perdenti, cercano di modificare il proprio destino e provano a qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2014. Taika Waititi ha ora scritto: "Ho appena iniziato la produzione del mio prossimo film, Next Goal Wins. Abbiamo un cast davvero fantastico e una troupe incredibile, e sono entusiasta all'idea di collaborare ancora una volta con le persone adorabili della Fox Searchlight Pictures".

Nel ruolo del protagonista ci sarà Michael Fassbender che sarà un allenatore dai metodi non convenzionali che riceve il compito di aiutare il team di perdenti. Nel cast anche Elisabeth Moss e l'attore emergente Kaimana che avrà il ruolo di Jaiyah Saelua, un membro della squadra e primo calciatore di genere non-binario a gareggiare durante la Coppa del Mondo di calcio maschile. Kaimana si identifica utilizzando il termine fa'afafine, che nella cultura samoana viene utilizzato per fare riferimento a un terzo genere che non è maschile e nemmeno femminile. Waititi ha sottolineato che era essenziale trovare un interprete non-binario per il ruolo: "Non avremmo potuto avvicinarci al personaggio in nessun altro modo".

Il film si ispira inoltre al documentario Next Goal Wins diretto da Mike Brett e Steve Jamison.