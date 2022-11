Nexo+, Dicembre 2022: le novità in catalogo tra film, documentari e serie TV

Dal 1° al 24 dicembre la redazione di Nexo+ sceglierà e proporrà ai suoi spettatori un titolo al giorno per scandire l'avvicinarsi alle feste. Dai grandi concerti di Natale, ai classici del balletto, dalle commedie a tema all'animazione, fino a Jesus Christ Superstar, passando naturalmente per il documentario di Lyndy Saville, CineMania - I film di Natale, in cui cinque critici cinematografici e scrittori si incontrano per selezionare i loro film natalizi preferiti di tutti i tempi.

Positivə

Un viaggio in macchina verso il mare tra quattro sconosciuti, tutti under 40, tutti HIV+, per scoprire le loro vite e raccontare a volto e cuore scoperti cosa significhi avere l'HIV oggi, in un'epoca in cui è possibile convivere con il virus e condurre vite normali ma che vede ancora le persone infette vittime di un enorme stigma sociale. È il contenuto di "Positivə", il documentario che accende i riflettori su una nuova generazione di persone HIV+ che non vuole più nascondersi.

Accanto a Positivə, a partire dall'1 dicembre, Nexo+ propone anche una filmografia a tema diritti LGBT con Milk, Limiar, La diseducazione di Cameron Post, Kaboom, Transamerica, Quando hai 17 anni, I segreti di Brokeback Mountain, Tomboy.

Discovering Fashion - Versace

Celebriamo l'anniversario di nascita di Gianni Versace, uno dei migliori stilisti di sempre. Ha lanciato la sua prima linea di abbigliamento a Milano nel 1978. Nel corso della sua carriera ha vestito figure come Madonna, la principessa Diana, Elton John e Tina Turner. Lui è Gianni Versace.

Nomad - In cammino con Bruce Chatwin

Ormai vicino alla morte, lo scrittore Bruce Chatwin chiese all'amico Herzog di poter vedere il suo recente film sulla tribù nomade dei Wodaabe. In cambio Chatwin diede a Herzog lo zaino che aveva portato con sé in giro per il mondo. Con questo zaino, trent'anni dopo, Herzog si lancia in un viaggio ispirato dalla loro comune passione per la vita nomade. Un omaggio vibrante e appassionato a un uomo che attraverso il suo lavoro è riuscito ad esplorare l'irrequietezza umana e il suo bisogno di essere sempre in movimento. Una perla della Costellazione Feltrinelli Real Cinema.

Rock Legends - The Doors

Jim Morrison, il Re Lucertola, è ancora oggi un'icona che ha attraversato agevolmente generazioni e continenti. Dietro di lui, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore formavano un trio dal sound inconfondibile. L'album di debutto uscì nel 1966 con lo stesso nome del gruppo, "The Doors", e conteneva già pietre miliari del rock come Light My Fire, Break On Through e The End. L'anno dopo pubblicarono il secondo album, "Strange Days", da molti ritenuto il loro migliore: "When The Music's Is Over ne è la conferma.

Fight For Your Rights

Per celebrare la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, arriva su Nexo+ una nuova playlist a tema che attraversa i secoli. Tra i film proposti: 12 Anni Schiavo, A Perfect Day, I Am Not Your Negro, Il Caso Spotlight, Lo Scafandro e la Farfalla, Suffragette, Terra e libertà.

Wild Nights with Emily Dickinson

Emily Dickinson è stata un'autrice prolifica, innamorata e ricambiata dalla cognata Susan, ma comunemente descritta come sentimentalmente fredda e reclusa in casa. Il film è basato sulle sue lettere private recentemente pubblicate da Einaudi ed è una descrizione audace e irriverente della vita della poetessa, in lotta con un mondo letterario dominato dagli uomini e dal patriarcato.

Le donne muovono le montagne

L'11 dicembre si celebra la Giornata mondiale della montagna, istituita dalle Nazioni Unite nel 2002. Un'occasione per accrescere la consapevolezza dell'importanza delle montagne per la salute del pianeta e per il benessere di chi lo abita. Il tema, bellissimo, di quest'anno è "Le donne muovono le montagne". Sono loro, infatti, a svolgere un ruolo chiave nella protezione dell'ambiente e nello sviluppo sociale ed economico delle zone di montagna. Spesso primi gestori delle risorse montane, custodi della biodiversità, custodi dei saperi tradizionali, custodi della cultura locale ed esperti di medicina tradizionale, le donne fanno (anche in questo caso) la differenza. A loro e al loro rapporto con la natura Nexo+ dedica questo mese un'apposita playlist. Tra i titoli: I Am Greta - Una forza della natura, Samadhi - Noi siamo uno, Il turno di notte lo fanno le stelle, Ice And Sky...

Una storia d'amore e di desiderio

Ahmed, 18 anni, francese di origine algerina, è cresciuto nella periferia di Parigi. Sui banchi dell'università incontra Farah, una giovane tunisina piena di energia appena arrivata a Parigi. Mentre scopre un corpus di letteratura araba sensuale ed erotica che non sospettava esistesse, Ahmed si innamora di lei. Sebbene letteralmente sopraffatto dal desiderio, cercherà comunque di resisterle.

Peng e i due anatroccoli

L'inverno è alle porte. Lo spavaldo Peng perde la partenza verso sud del suo stormo e si procura un infortunio che gli impedisce di volare. All'oca toccherà occuparsi di Chi e Chao, due paperotti ritrovatisi anch'essi soli. Il trio di fortuna intraprende un lungo viaggio a piedi cercando di sfuggire dalle grinfie di Banzou, un gatto eccentrico dalla doppia personalità. Peng imparerà i valori dell altruismo e della famiglia, mentre i piccoli Chi e Chao scopriranno il mondo per la prima volta.

The Whistleblower

Ispirato alla storia di una poliziotta del Nebraska divenuta parte delle forze di pace ONU. In Bosnia, in seguito alla guerra, Kathryn Bolkovac scopre uno scandalo a sfondo sessuale e decide di denunciarlo, salvando la vita di decine di ragazze e onorando la memoria di tutte quelle barbaramente uccise fino al suo intervento.

Essere Ornella

Essere Ornella è un viaggio dietro le quinte del cinquantesimo album di Ornella Vanoni, "Unica", uscito nel 2021, ma anche un racconto intimo nelle emozioni dell'icona dall'immenso fascino che è oggi Ornella. Per citare le sue stesse parole: "nasci con il fascino. È una cosa che è rara, anche spiazzante, a volte. Perché quando incontri le persone di fascino senti che c'è qualcosa di diverso. Non si impara il fascino. E non finisce mai".

Gaya

Dai creatori di "A Bug's Life" e "Hercules", Stephen Bridgewater e Jennifer Farrell, una favola ecologica per tutta la famiglia. Con le musiche di Michael Kamen e l'inconfondibile voce di Natalia Estrada nei panni di un eroica principessa che, assieme ai suoi compagni di avventura, dovrà riportare la luce nel mondo di Gaya.

Addio mia regina

Versailles, poco prima della Rivoluzione Francese. La nobiltà non teme la rivolta, ma si sceglie tuttavia di pianificare la fuga della Regina. La dama Sidonie, lettrice di sua maestà, sarà chiamata a vestire i panni della favorita della regina Marie Antoinette, mentre questa tenterà l'impossibile fuga.

To Kill A King

La storia della complicata relazione tra il generale Fairax e Oliver Cromwell nell'arco di tempo in cui cercarono di far fronte a tutte le conseguenze improvvise insorte con la deposizione di Carlo I. Intrighi, misteri, amori e brama di vendetta nell'Inghilterra del 1600.

Sulle vie dello spirito

Nexo+ apre l'anno nuovo con una collezione di titoli dedicati alla spiritualità in tutte le forme più diverse, da Oriente a Occidente, dall'arte alla filosofia. Tra i contenuti proposti: Il Senso di sé, Le Vie Dello Spirito - La serie, Amma's Way, Ezio Bosso, Mario Brunello - Bach E I Silenzi, In India Con I Beatles, Samedhi, Sulle tracce di un Angelo, Simone Cristicchi Happynext, Yoga. I Segreti di un Successo, Departures, Viaggio In India, Round Trip Heart, Mantova Lectures - Sulla Felicità, Temporary Road - Battiato.