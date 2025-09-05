New Years Rev: il trailer del film prodotto dai Green Day mostra un viaggio indimenticabile

Il 12 settembre debutterà al Toronto Film Festival 2025 il film New Years Rev, una commedia di cui è stato condiviso online il primo trailer.

Il progetto è stato sviluppato dai Green Day, che appariranno anche sul grande schermo, in collaborazione con Live Nation Productions.

Cosa racconterà New Years Rev

Nel video si mostrano tre amici che partono per compiere un viaggio attraverso gli Stati Uniti, convinti per errore che la loro band aprirà un concerto dei Green Day.

I giovani protagonisti sono Mason Thames, Kylr Coffman, e Ryan Foust nel ruolo dei ragazzi che vivono delle esperienze che li cambiano profondamente, incontrando anche delle coetanee e immergendosi totalmente nel mondo della musica rock durante il viaggio con destinazione Los Angeles.

Ecco il trailer:

Alla regia di New Years Rev c'è Lee Kirk e nel cast ci sono poi Jenna Fischer, Angela Kinsey, Ignacio Diaz-Silverio, Keen Ruffalo, McKenna Grace, Fred Armisen, Bobby Lee e Sean Gunn.

Billie Joe Armstrong, Tré Cool e Mike Dirnt sono coinvolti come produttori e appariranno nel film.

Live Nation Productions, in precedenza, ha già prodotto film come A Star Is Born, Moonage Daydream e Love, Lizzo.

Le dichiarazioni dei Green Day

Bille Joe Armstrong, frontman dei Green Day, aveva dichiarato in un comunicato in occasione dell'annuncio del film: "L'epoca del van è la migliore. Guidi tutta la notte senza dormire poi fai uno show per 10 ragazzini nel seminterrato della casa di un amico di un amico che è a 50 miglia dal nulla, in un posto di cui non hai mai sentito parlare. Ma lo rifarai il giorno dopo, e quello dopo ancora. Perché lo stai facendo con gli altri membri della band che diventano la tua famiglia ed è qualcosa che non ha paragoni, è elettrico. Lasciate che la musica e i guai si susseguano".