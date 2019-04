Netflix: in arrivo la funzione Riproduzione Casuale?

Pare che Netflix stia iniziando a inserire in alcune versioni dell'app Android la funzione Shuffle, per la riproduzione casuale di episodi in alcune serie...

A quanto pare Netflix sta per inserire tra le sue funzioni anche quella della riproduzione casuale, il cosiddetto shuffle, tra i suoi contenuti in streaming.

In una dichiarazione lasciata a Deadline e The Hollywood Reporter, un rappresentante di Netflix ha confermato: "Stiamo testando la possibilità per gli utenti di far partire un episodio casuale da diverse serie tv sull'app per Android. Di solito questi test hanno durate diverse in base alle zone geografiche, e potrebbero anche non essere permanenti."

A quanto pare la versione di Android v7.6.0 build 19 34157 ha regalato ad alcuni utenti il pulsante Random Episode, e a quanto pare questa nuova funzione apparirà in una nuova sezione chiamata Play a Random Episode, che servirà proprio a questo: secondo Deadline, alcuni show coinvolti nell'esperimento sono The Office, New Girl, Our Planet e Arrested Development.

Ovviamente la funzione Shuffle è 'limitata', ovvero ha senso con una certa tipologia di tv shows, o con le nostre serie preferite che continuiamo a rivedere per il gusto di farlo, ma vedere nuove stagioni con episodi che partono senza nessun criterio sembra piuttosto impensabile.