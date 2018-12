Netflix sceglie Napoli per le riprese del suo spot natalizio

Netflix, dopo aver girato alcune importanti scene di Sense8, tornerà nella città di Napoli per girare uno spot natalizio. Il capoluogo campano è infatti stato scelto come location perfetta per riprendere alcune immagini da inserire nel video che presenterà agli utenti della piattaforma di streaming, e ai potenziali clienti, i contenuti che verranno proposti nella prossima stagione.

Le riprese si svolgeranno a San Gregorio Armeno, la via conosciuta in tutto il mondo grazie ai presepi artigianali che si possono ammirare e acquistare proprio nella suggestiva area della città.

L'arte presepiale e il lavoro degli artigiani saranno inoltre al centro dello spot e la regia è stata affidata a Francesco Lettieri, autore dei video di Liberato e Calcutta.

Netflix, in occasione del Natale, ha inoltre "riportato" a Roma Spelacchio, l'albero di Natale al centro dell'ironia e dei commenti negativi degli abitanti della capitale e di tanti turisti, ma anche di tanto affetto, in occasione delle feste del 2017. La piattaforma di streaming lo riposizionerà a Piazza Venezia addobbandolo con oltre 60.000 luci e 500 palle rosse con impressi i volti dei progetti più amati dagli utenti. L'abete sarà alto circa 20 metri e l'iniziativa ha un costo di quasi 400.00 euro.