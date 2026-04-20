Netflix o Prime Video? In Italia la sfida dello streaming è apertissima anche nel 2026

Il mercato dello streaming in Italia nei primi 3 mesi del 2026 resta stabile, ma estremamente competitivo. Prime Video si conferma la piattaforma più utilizzata con il 24%, seguita da Netflix al 23%.

Un distacco minimo, che si riduce ulteriormente considerando che entrambe le piattaforme perdono un punto percentuale rispetto al trimestre precedente. Segno che la crescita si sta distribuendo anche sugli altri servizi. Subito dietro, infatti, Disney+ consolida il terzo posto con il 19%, ormai stabilmente tra i principali player dello streaming in Italia.

Le piattaforme in crescita e quelle stabili

Dietro al trio di testa, il mercato si muove poco ma con segnali interessanti, come mostrano i dati di JustWatch. Apple TV+ resta stabile all'8%, mentre NOW/Sky cresce dal 6% al 7%, tornando davanti a Infinity+, che si ferma al 6%. Anche Paramount+ mantiene invariata la propria quota al 5%.

Tra i servizi più piccoli, discovery+ sale dal 2% al 3%, mentre MUBI resta all'1%, confermando una posizione di nicchia. Nel complesso, il quadro italiano è caratterizzato da una forte stabilità, con piccoli spostamenti che però indicano una competizione sempre più distribuita.

HBO Max debutta in Italia e cambia gli equilibri

Il dato più rilevante del trimestre è l'ingresso di HBO Max, lanciata in Italia il 13 gennaio 2026. Nonostante sia presente solo da pochi mesi, la piattaforma raggiunge già l'1% di quota. Un risultato iniziale significativo, soprattutto considerando la saturazione del mercato.

Si tratta di un punto di partenza che potrebbe influenzare in modo concreto gli equilibri nei prossimi trimestri, soprattutto nel corso del 2027.

Cosa succede nel resto del mondo

A livello internazionale, il mercato mostra dinamiche simili, con Netflix, Prime Video e Disney+ che continuano a dominare.

Negli Stati Uniti, Netflix è prima con il 19%, seguita da Prime Video al 17% e Disney+ al 15%. Nel Regno Unito, Netflix e Disney+ sono appaiate al 23%, con Prime Video al 21%. In Francia, Netflix guida con il 24%, davanti a Prime Video (21%) e Disney+ (20%). In Germania, invece, Netflix e Prime Video sono perfettamente in equilibrio al 24%, mentre Disney+ si ferma al 18%.

Anche in Spagna Netflix resta prima con il 21%, ma con un vantaggio ridotto su Prime Video (18%) e Disney+ (17%). In Brasile, infine, è Prime Video a guidare con il 21%, seguita da Disney+ (19%) e Netflix (18%).

Le piattaforme locali continuano a ritagliarsi spazio

Nonostante il dominio dei grandi servizi internazionali, alcuni operatori locali continuano a mantenere posizioni rilevanti.

Nel Regno Unito, ITVX si conferma quinto player con l'8%, guadagnando un punto. In Germania, RTL+ resta stabile al 5%. In Italia, Infinity+ mantiene il 6%, mentre in Spagna Movistar+ sale al 6% e Filmin si posiziona al 4%.

In Francia, Canal+ torna al quinto posto con l'8%, dimostrando come i servizi locali possano ancora competere in un mercato sempre più globale.