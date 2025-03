Netflix, il co-fondatore Reed Hastings dona 2 milioni di dollari per sostenere l'Ucraina

Il co-fondatore di Netflix Reed Hastings, ha deciso di donare ulteriore denaro per aiutare il popolo ucraino. Il dirigente è attualmente il presidente esecutivo della piattaforma di streaming.

Hastings ha donato 2 milioni di dollari a White Stork, un'associazione guidata da veterani che fornisce aiuti essenziali e gestisce la logistica della consegna diretta sul campo.

L'ultima donazione di Reed Hastings al popolo ucraino

White Stork prende il nome dall'uccello nazionale dell'Ucraina, e utilizzerà i fondi forniti da Hastings per acquistare sistemi anti-drone e altri tipi di aiuti per i medici da combattimento in prima linea.

Si tratta dell'ultima donazione di Hastings al popolo ucraino; due anni fa aveva già donato 1 milione di dollari per aiuti di emergenza all'associazione Razom.

Il ringraziamento di White Stork a Reed Hastings

White Stork è anche il maggior fornitore di kit di primo soccorso individuali per l'Ucraina, avendo consegnato oltre 120.000 kit di primo soccorso da campo dall'inizio della guerra. L'organizzazione fornisce inoltre altri aiuti di tipo assistenziale, tra cui attrezzature per lo sminamento, coperte in kevlar, pale da trincea, tute da volo ignifughe e giubbotti antiproiettile.

"Sono grato per il supporto di Reed nella nostra lotta per la sopravvivenza nazionale" ha dichiarato Alexander Kamyshin, consigliere presidenziale ucraino per gli affari strategici.

"Gli uomini e le donne che combattono in Ucraina non sono soldati professionisti. Sono civili che sono stati spinti in guerra per la sopravvivenza del loro Paese. In quanto veterani, abbiamo visto gli orrori della guerra e sappiamo come far arrivare gli aiuti direttamente in prima linea. Niente intermediari, niente inutili complicazioni. La donazione di Reed per sostenere l'Ucraina significa la loro sopravvivenza" ha spiegato William McNulty, veterano dei Marines e capo missione di White Stork.