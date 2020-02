Netflix aggiunge le liste Top 10 per film e serie tv in homepage

Novità in casa Netflix, che aggiungerà liste di Top 10 per i suoi film e serie tv più guardati sulla piattaforma streaming.

Sulla homepage di Netflix troveremo a breve le liste Top 10 con i dieci film e le dieci serie tv più visti della piattaforma streaming. I titoli in evidenza saranno inseriti in base alle visualizzazione del paese di utilizzo e serviranno per guidare gli spettatori nel vasto mare di contenuti offerti, che può risultare a tratti dispersivo e poco concentrato sui prodotti di punta.

A dare la notizia è la stessa Netflix dal suo sito ufficiale, che punta a dare ai propri abbonati un servizio in più per la selezione, potenziando il già sofisticato algoritmo della piattaforma in favore di film e serie tv con particolare successo tra spettatori dello stesso paese. Ogni titolo inserito nella Top 10 avrà un bollino identificativo che permetterà di riconoscere il suo status anche in caso di navigazione per genere o in liste personali.

La pressione alla competitività tipica dell'era della peak tv ha probabilmente spinto Netflix a potenziare ancora di più i suoi meccanismi di suggerimento, spingendo i prodotti con maggiore appeal e incentivando un sistema basato sul suggerimento, una sorta di passaparola virtuale. Se siete tra quelli che si addormentano già cercando cosa guardare la sere, il nuovo approccio della piattaforma potrebbe proprio tornarvi utile.

Le liste Top 10 per film e serie tv sono già state testate per sei mesi sulle versioni Netflix di Messico e Regno Unito, con risultati positivi. Nell'annuncio sul sito viene detto: "Membri di entrambi i paesi hanno trovato (le Top 10) utili, quindi le diffonderemo ancora di più." Non verranno però resi pubblici i dati sui quali si baserà la selezione, in linea con la politica dell'azienda, che condivide i risultati di visualizzazione soltanto per isolati e specifici casi, sempre di successo.