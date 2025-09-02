Netflix adatterà L'età dell'innocenza: nel ruolo che fu di Michelle Pfeiffer ci sarà Camila Morrone

Netflix ha finalmente annunciato i protagonisti de L'età dell'innocenza, nuova serie tratta dal romanzo di Edith Wharton. A guidare il cast ci saranno Camila Morrone, già nota al grande pubblico per Daisy Jones & The Six, e l'attrice premio Emmy Margot Martindale, affiancate da Kristine Froseth e Ben Radcliffe. La regia dei primi tre episodi sarà affidata a Shannon Murphy, che ricoprirà anche il ruolo di produttrice esecutiva. Si tratta di un progetto ambizioso, che porta sul piccolo schermo una delle storie più celebri della letteratura americana, esplorando temi universali come l'amore, la libertà, il dovere e le costrizioni sociali.

Un romanzo classico riletto per il pubblico contemporaneo

Basata sulla sceneggiatura di Emma Frost, già showrunner di The White Queen, la serie riproporrà la trama originale di Wharton ma con un linguaggio pensato per conquistare anche una nuova generazione. Ambientata nella raffinata New York del XIX secolo, L'età dell'innocenza racconta il tormentato triangolo amoroso tra Newland Archer, la promessa sposa May Welland e la conturbante contessa Ellen Olenska. La domanda centrale rimane attuale: seguire il cuore e la passione o piegarsi alle regole della società?

Camila Morrone vestirà i panni della contessa Ellen Olenska, donna indipendente e dallo spirito libero, tornata a New York dopo un matrimonio fallito con un nobile polacco. Kristine Froseth sarà invece May Welland, giovane gentile e rispettosa delle convenzioni, ma non priva di una vena ribelle. Ben Radcliffe interpreterà Newland Archer, raffinato gentiluomo in bilico tra senso del dovere e desiderio di una vita autentica. Margot Martindale porterà sullo schermo la potente nonna Manson-Mingott, figura provocatoria e ironica che osserva con lucidità le dinamiche familiari.

Tra fedeltà al romanzo e nuove visioni registiche

La regia della serie è affidata a Shannon Murphy, che dirigerà i primi tre episodi e fungerà da produttrice esecutiva. A lei si affiancheranno Lisa Bruhlmann (Killing Eve) e Natalia Leite (The Handmaid's Tale). Alla produzione figurano anche Peter Chernin, Jenno Topping e Tracey Cook per Chernin Entertainment. Emma Frost, oltre a firmare la sceneggiatura, sarà showrunner e produttrice esecutiva.

Fin dalla sua pubblicazione nel 1920, L'età dell'innocenza è considerato un pilastro della letteratura americana ed è valso a Wharton il Premio Pulitzer per la narrativa nel 1921, rendendola la prima donna a ricevere il riconoscimento. Il romanzo ha già ispirato l'acclamato adattamento cinematografico di Martin Scorsese del 1993, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti. Con questa nuova serie, Netflix si assume l'onere di reinterpretare un'opera classica con un linguaggio fresco, capace di parlare tanto agli amanti della letteratura quanto a un pubblico abituato alle grandi produzioni seriali.