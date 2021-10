Neri Marcore: sua moglie, i figli e la vita privata

Neri Marcorè è un attore, doppiatore, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico italiano tra i più amati di sempre. Il performer, per quanto concerne la sua vita privata, sua moglie e i suoi figli, è molto riservato e ama vivere lontano dal gossip. Tra le poche notizie trapelate nel corso degli anni sappiamo soltanto che l'attore è riuscito a mettere su una splendida famiglia con la sua anima gemella.

Vita Privata

Durante un'intervista rilasciata per il settimanale Grazia, Neri Marcorè, a proposito della sua vita personale, ha spiegato: "Mi piace pensare che la mia vita sia come un grande albero un sacco di rami, fiori per tutti, ma il tronco è uno solo e le radici stanno ben nascoste. Non capisco i miei colleghi che si sentono in dovere di mettere a nudo il proprio privato, pensando che da questo derivi maggiore popolarità."

Moglie

Marcorè è nato il 31 luglio del 1966 a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Nel 1988 ha partecipato a La Corrida, il famoso programma condotto da Corrado; in seguito si è distinto con sia sul piccolo che sul grande schermo. Ma ora parliamo di sua moglie Selene: Neri e la sua dolce metà si sono conosciuti tra gli anni Ottanta e Novanta, nel 1995 sono convolati a nozze e da allora non si sono più separati.

Figli

La coppia ha dato alla luce tre figli: i gemelli Nicola e Marianna, nati nel 1999 e Elia nato nel 2001. La famiglia vive a Roma, anche se non è chiaro in quale zona, in una dimora ricavata da ben due appartamenti che è stata totalmente ristrutturata e ricostruita nel 2016, sotto la direzione dei lavori di Casa Facile.