Bardolino Film Festival 2024: il programma completo, Margherita Buy e Neri Marcorè tra gli ospiti

Torna per la quarta edizione il Bardolino Film Festival 2024 che, dal 19 al 23 giugno, sarà ospitato nella località del Lago di Garda. Il programma ruoterà attorno al tema "Ritrovarsi", inteso in molteplici declinazioni, che accompagnerà i film dei due concorsi BFF Doc e BFF Short.

Imperdibile sarà l'omaggio a una delle commedie simbolo del nostro cinema, Non ci resta che piangere, capolavoro indiscusso della coppia Benigni Troisi che quest'anno festeggia 40 anni dall'uscita nelle sale nel trentennale della morte di Massimo Troisi. In occasione di questo compleanno importante, Bardolino celebrerà il film con un talk che avrà per protagonista Iris Peynado, interprete del film, che racconterà al pubblico aneddoti dal set e commenterà le scene più iconiche del film.

Un mare di ospiti

Un primo piano di Neri Marcorè

Tra i momenti più attesi della manifestazione, tornano le Bff Nights, serate speciali nello splendido parco di villa Carrara Bottagisio affacciato sulle sponde del lago. Nel corso delle cinque serate si alterneranno ospiti di rilievo del panorama cinematografico italiano che incontreranno il pubblico. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione sarà a Bardolino Margherita Buy, icona del nostro cinema con una carriera costellata di interpretazioni indimenticabili tra ruoli drammatici e commedie acclamate. A inaugurare il programma della suggestiva arena a cielo aperto sarà Neri Marcorè, che presenterà la sua opera prima da regista Zamora, racconto di emancipazione e riscatto grazie al calcio ispirato all'omonimo romanzo di Roberto Perrone. Atteso a Bardolino anche Marco Leonardi, acclamato per le sue interpretazioni dal Totò di Nuovo Cinema Paradiso al Maradona nel biopic di Marco Risi, che porterà a Bardolino Il mio posto è qui, in cui si racconta la storia di un'amicizia non convenzionale nell'Italia della seconda guerra mondiale. E ancora Luca Barbareschi, tornato alla regia con The Penitent, il suo primo film americano che lo vede anche nei panni di protagonista. Scritto insieme al drammaturgo David Mamet, il film è ispirato ad un celebre fatto di cronaca, il caso Tarasoff, nel quale uno psicanalista rimase vittima dell'accanimento giudiziario e della macchina del fango, causati da una comunicazione pilotata.

Il BFF vuole inoltre celebrare due giovani talenti femminili di questa stagione cinematografica: Galatea Bellugi per la sua intensa interpretazione in Gloria! di Margherita Vicario, che mette in risalto la storia delle compositrici di fine Settecento spesso dimenticate dalla storia, e Fotinì Peluso per La treccia di Laetitia Colombani, storia di tre donne che vivono in tre continenti ma tutte e tre in lotta per la sopravvivenza, nelle sale dal 20 giugno per Indigo Film.

Gli incontri letterari

Un intenso primo piano di Luca Barbareschi

Tornano anche gli incontri letterari della sezione BFF Books, appuntamenti pre-serali sulla riva del lago con le presentazioni con gli autori. Tra gli ospiti di questa edizione: Vinicio Marchioni, al suo esordio come scrittore con Tre notti (Rizzoli), romanzo di formazione duro e dolcissimo; Michele Sancisi con 100% Walter. Biografia di un genio irregolare (Baldini+Castoldi), scritto insieme a Simone Annichiarico; i viaggi musicali di Franco Dassisti e Michelangelo Iossa in Swinging 60s (Hoepli) e di Ezio Guaitamacchi in She's a woman (Rizzoli Lizard). Nei giorni degli Europei 2024 non può mancare il calcio sulle rive del lago di Garda: Gianfelice Facchetti in Capitani (Piemme) racconta storia, aneddoti e virtù dei capitani del pallone, mentre Filippo Galli, colonna del grande Milan di Sacchi e Capello, in Il mio calcio eretico (Piemme) ci racconta la sua storia di protagonista in una delle squadre più gloriose di tutti i tempi. E ancora il racconto dell'alluvione Romagna, già al centro del doc fuori concorso, con la presentazione Anime nel fango di Luca Giacomoni (Edizioni Sunshine); i consigli di Cristina Mascanzoni in Wine Hospitality (Trenta Editore); la raccolta di poesie di Maddalena Albiero, Occhi che parlano (Planet Book); l'esordio letterario di Maurizio Amaro con Lontani Orizzonti (Gingko Editore).

Per informazioni www.bardolinofilmfestival.it.