Neil Burger sarà il regista del film sci-fi Summer Frost

Neil Burger ritornerà alla regia per occuparsi di Summer Frost, un progetto sci-fi che sarà prodotto da Skydance e Temple Hill.

Il filmmaker sarà alle prese con la fantascienza anche in occasione del suo già annunciato prossimo progetto intitolato Voyagers, con protagonisti Colin Farrell e Tye Sheridan.

Summer Frost si basa su un racconto breve scritto da Blake Crouch e ha al centro una designer di videogiochi in realtà virtuale il cui mondo cambia per sempre quando uno dei personaggi che ha creato inizia a comportarsi in modo diverso rispetto a ciò che era stato previsto dalla programazione.

Neil Burger si occuperà della regia del lungometraggio che verrà prodotto da Marty Bowen, Isaac Klausner, Dana Goldberg, David Ellison e Don Granger.

Il filmmaker, recentemente, ha diretto Sempre amici con star Bryan Cranston e Kevin Hart, lungometraggio che ha incassato negli Stati Uniti oltre 108 milioni di dollari.