Ned Eisenberg, l'attore de La fantastica signora Maisel e Law & Order morto a 65 anni

Ned Eisenberg, volto noto per la sua partecipazione alle serie La fantastica signora Maisel, Law & Order - Unità vittime speciali e Omicidio a Easttown, è morto il 27 febbraio 2022 all'età di 65 anni.

A confermare la notizia è stata l'agente di Ned Eisenberg, Jeanne Nicolosi, rivelando a USA TODAY che l'attore, da tempo malato di cancro, è morto nella sua casa di New York.

Nicolosi ha diffuso una dichiarazione della moglie di Eisenberg, l'attrice Patricia Dunnock, in cui si legge:

"Ned era stato attaccato da due assassini molto rari: colangiocarcinoma e melanoma oculare. Nel corso di due anni, ha combattuto coraggiosamente il cancro in privato, pur continuando a lavorare nel mondo dello spettacolo per assicurarsi che la sua copertura medica ripagasse le cure per lui e la sua famiglia".

Ned Eisenberg ha interpretato numerosi ruoli nel corso della sua carriera, tra cui l'avvocato difensore Roger Kressler in Law & Order - Unità vittime speciali, Sally Mendoza nel film del 2004 diretto da Clint Eastwood Million Dollar Baby e il fotografo Joe Rosenthal nel film del 2006 Flags of Our Hathers.

I suoi numerosi crediti televisivi includono La fantastica signora Maisel, The Blacklist, Person of Interest, The Good Wife, Madam Secretary, White Collar, New Amsterdam, NYPD Blue e 30 Rock.

Eisenberg si è anche esibito in diverse produzioni teatrali, tra cui Brighton Beach Memoirs di Neil Simon e a Broadway ha interpretato il ruolo di Truffaldino in The Green Bird, diretto da Julie Taymor. Nel 1987 l'attore aveva co-fondato la Naked Angels Theatre Company.