Natasha Lyonne, la star di Russian Doll a sorpresa: "Ecco chi voglio che si esibisca al mio funerale"

Intervistata dal New York Times, Natasha Lyonne ha raccontato di aver addirittura già pianificato il suo funerale e di aver deciso come dovrebbe essere celebrata la sua vita quando verrà a mancare, assegnando diversi 'compiti' per la cerimonia.

Tra i dettagli che ha svelato nel corso dell'intervista, anche la presenza degli artisti che Lyonne vorrebbe che si esibissero nel corso del suo funerale: si tratta di due cantanti e di un comico molto conosciuti negli USA.

Il programma

Secondo il racconto della star di Russian Doll, la cantante Karen O dei Yeah Yeah Yeahs avrebbe accettato di esibirsi mentre il comico John Mulaney dovrebbe aiutare le persone con i loro discorsi durante la cerimonia funebre.

Natasha Lyonne in Orange Is the New Black

"Ho una promessa solenne che lei [Karen O] si esibirà" ha spiegato l'attrice "ne sono molto grata. [Mulaney] Gli ho effettivamente assegnato il compito di scrivere discorsi per le persone che non vorrebbero salire sul palco. Gli ho detto che dovrà dire qualche battuta a Chloë [Sevigny]".

Inoltre, Lyonne vorrebbe che la co-star in Orange Is the New Black, Danielle Brooks, si esibisca durante il funerale perché la sua voce 'mi spezza il cuore'. Ogni aspetto dell'evento è stato programmato, con una serie di proiezioni commemorative al cinema Film Forum di New York per un mese.

In origine, Natasha Lyonne aveva acquistato un posto al cimitero Hollywood Forever a Los Angeles insieme all'ex fidanzato Fred Armisen, tra il 2014 e il 2022. Nonostante da allora abbia ceduto il suo posto alla moglie dell'attore, la comica Riki Landhome, Armisen nel programma di Lyonne sarà il supervisore musicale del suo funerale. Conosciuta per i ruoli nelle serie Orange Is the New Black e Russian Doll, Natasha Lyonne reciterà nel nuovo film sui Fantastici Quattro al fianco del cast principale composto da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn Ebon Moss-Bachrach.