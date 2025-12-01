Natalie Wood, Robert Wagner ricorda la moglie nell'anniversario della sua morte: "Per sempre nel cuore"

A 44 anni dalla misteriosa scomparsa dell'attrice e diva di Hollywood, il marito ha deciso di ricordarla con un accorato messaggio in suo onore.

Robert Wagner ha pubblicato un tributo alla defunta moglie Natalie Wood, nel 44° anniversario della sua scomparsa. L'attore, oggi 95 anni, ha condiviso un messaggio sul proprio account Instagram.

Il post è composto da una foto in bianco e nero di lui insieme a Wood nel corso della Notte degli Oscar del 1973. L'attrice è scomparsa a soli 43 anni nel 1981, in circostanze mai del tutto chiarite.

Robert Wagner ricorda Natalie Wood

"Penso a Nat oggi" ricorda Wagner "Il suo calore, la sua bellezza e il suo amore rimangono con noi attraverso i nostri figli e nipoti. Per sempre nel cuore, per sempre amata. Più dell'amore" ha scritto Wagner.

Nelle sue memorie pubblicate nel 2016, Robert Wagner scrisse: "Quando Natalie morì, pensai che la mia vita fosse finita. Fortunatamente, ho avuto l'aiuto di moltissime persone che la amavano e che amavano anche me. I miei figli mi hanno aiutato a guarire. E i miei amici sono stati così di supporto. E lentamente, sono riuscito a rialzarmi. Mi sono rimesso in piedi, ma è stato molto, molto difficile e un periodo triste".

Le indagini sulla morte di Natalie Wood

Il 29 novembre 1981, Natalie Wood annegò durante un'uscita in barca verso l'isola di Catalina, in California. All'epoca aveva 43 anni. L'attrice si trovava sull'imbarcazione insieme al marito Robert Wagner e al collega e amico Christopher Walken, oltre all'esperto skipper Dennis Davern.

Sposati dal 1957, Wagner e Wood divorziarono nel 1962 e si risposarono nel 1972. La coppia ebbe due figlie, Courtney Brooke Wagner e Natasha Gregson Wagner, adottata da Robert da precedente matrimonio di Wood.

Le circostanze della morte di Natalie Wood non vennero mai chiarite e lo stesso Robert Wagner venne accusato da Davern, secondo cui i due coniugi ebbero una discussione perché Wood avrebbe flirtato con Walken e Wagner fosse geloso e infuriato. In base al racconto dello skipper, Wagner gli avrebbe impedito di accendere le luci della barca e informare le autorità. Tuttavia, non essendo emersa alcuna prova a sostegno di questa tesi, l'istruttoria venne successivamente chiusa. Nel gennaio 2013 il caso venne riaperto e Wagner citato come personaggio coinvolto nelle indagini sulla morte della moglie ma lui stesso negò qualsiasi coinvolgimento.