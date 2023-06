Natalie Portman: il marito Benjamin Millepied l'avrebbe tradita, ma ora fa di tutto per farsi perdonare

Guai in paradiso per Natalie Portman. Secondo il magazine francese Voici l'attrice sarebbe alle prese con le conseguenze di un tradimento da parte del marito, il ballerino francese Benjamin Millepied. Una fonte avrebbe dichiarato a People che si è trattato di una "scappatella già conclusa".

Natalie Portman, 41 anni, ha conosciuto il coreografo Benjamin Millepied, 45 anni, nel 2010 sul set del film di Darren Aronofsky Il cigno nero. Tra i due non ci sarebbe aria di separazione nonostante "l'enorme errore" commesso dall'uomo. Secondo la fonte: "Lui sa di aver commesso un errore enorme e sta facendo tutto il possibile per convincere Natalie a perdonarlo e a tenere unita la loro famiglia. Natalie è incredibilmente riservata e non ha intenzione di mostrare niente ai media. La sua priorità è proteggere i suoi figli e la loro privacy".

Un matrimonio da favola?

Natalie Portman e Benjamin Millepied hanno due figli: Aleph, 12 anni, e Amalia, 6 anni. La coppia si è sposata il 4 agosto 2012. Portman ha celebrato il loro decimo anniversario di matrimonio nell'agosto 2022 con un tributo su Instagram, scrivendo all'epoca: "Dieci anni oggi @benjaminmillepied, e continua a migliorare... "

Portman ha parlato del suo incontro con Benjamin Millepied sul set de Il cigno nero durante un'intervista al SiriusXM Town Hall nel 2018:

"Ho incontrato mio marito, quindi penso di essere stata nel mondo dei sogni. Mi stava insegnando a ballare, è stato un momento davvero romantico, eccitante e divertente. È stato bellissimo. Non so se sia stato amore a prima vista, era come se lo conoscessi da sempre ed è allora che mi sono detta, 'Oh, lui è quello giusto.' "

Portman e Millepied hanno collaborato di nuovo nel 2018 per Vox Lux, in cui lei interpretava una pop star travagliata.