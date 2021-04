Natalia Paragoni, la confessione hot su Andrea Zelletta: "Troppo sesso, sono dovuta andare in farmacia"

Dopo un fine settimana a luci rosse con Andrea Zelletta, la fidanzata Natalia Paragoni è dovuta correre in farmacia per acquistare cerotti caldi antidolorifici.

Una confessione hot quella di Natalia Paragoni su Andrea Zelletta e il loro weekend insieme che ha lasciato interdetti (ma anche incuriositi) molti follower. La modella ha raccontato su Instagram che dopo il fine settimana passato in buona parte tra le lezuola, è dovuta correre in farmacia per acquistare cerotti caldi antidolorifici.

Dopo sei mesi passati nella casa del Grande Fratello Vip 6, Andrea Zelletta sta provando a recuperare il tempo perduto sottoponendo la sua fidanzata agli straordinari. A rivelarlo, in maniera ironica, è stata Natalia Paragoni nelle sue storie di Instagram, quando ha raccontato ai suoi follower il motivo per il quale è dovuta correre in farmacia. La modella ha rivelato di avere mal di schiena e ha spiegato così i motivi: "Ragazze si nota che è lunedì oggi?! Sono appena tornata e io sono 'incriccata'. Sono andata in farmacia a prendermi dei cerotti caldi particolari. Io soffro un po' di cifosi scoliosi e poi quando sono un po' stressata mi fa malissimo la parte dietro cervicale e soprattutto anche le spalle. Infatti anche con Rosa quando facciamo gli allenamenti se notate evito sempre di fare la parte superiore perché ho sempre un po' di dolore ".

Subito dopo Natalia ha chiarito le ragioni del suo malessere fisico 'incolpando' l'irruenza di Andrea: "Se vi devo proprio dire la verità è che Andreuccio si è dato da fare in questi due giorni. Non che nel resto dei giorni non si dà da fare però ci siamo rilassati di più e i rapporti intimi non sono mancati. Mi sa che ho fatto qualche movimento strano così ed è uscito questo dolore muscolare".

Natalia nella parte finale della sua storia su Instagram ha lasciato a Zelletta il compito di scendere nei particolari più' intimi, ma per il momento l'ex gieffino non ha replicato alla provocazione della fidanzata: "Andreuccio è colpa tua, no dai scherzo. La colpa a questo punto è di entrambi. So che volete sapere i particolari, ma non ve li dico, se vuole lo farà Andrea".