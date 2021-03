Natalia Paragoni riabbraccia Andrea Zelletta al GF Vip 5 ma ignora completamente Alfonso Signorini

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono finalmente riabbracciati nella finale del GF Vip 5, ma c'è qualcuno che non è stato neppure salutato dalla bella influencer: si tratta di Alfonso Signorini.

Lunedì sera si è concluso il Grande Fratello Vip 5, il primo dei cinque finalisti a dover abbandonare la casa è stato Andrea Zelletta che aveva sfidato al televoto Tommaso Zorzi, poi vincitore del reality.

Poco prima di conoscere l'esito del televoto Andrea ha ricevuto una dolce sorpresa, entrato nel cucucrio ha ritrovato la sua Natalia Paragoni - come si vede in quest video. - che non incontrava dallo scorso dicembre e non bracciava da circa sei mesi.

I due si sono lasciati andare ad un bacio appassionato, lasciandosi alle spalle tutte le insinuazioni sul presunto tradimento della Paragoni ai danni proprio del "Croccantino" del GF Vip 5.

C'è qualcuno però che da Natalia Paragoni ha ricevuto molta freddezza ed è stato il conduttore Alfonso Signorini. A nessuno è sfuggito, infatti, l'invito che il direttore di CHI ha fatto all'influencer per essere raggiunto in studio, e la mancata risposta di quella, che, ricordiamo, a gennaio aveva diffidato il programma di Canale 5 per evitare che si parlasse ancora del gossip che aveva infiammato la settimana di Natale.

Così come non è sfuggita quella frase che Natalia ha quasi sussurrato al suo Andrea prima di andare via: "L'ho fatto solo per te".