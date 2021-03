Grande Fratello Vip 5: Tommaso Zorzi è il vincitore

Tommaso Zorzi è il vincitore del Grande Fratello Vip 5: il reality show più lungo della storia ha finalmente incoronato il suo trionfatore.

L'influencer milanese, dopo aver eliminato al rush finale l'amica Stefania Orlando, si è ritrovato solo nella casa di Cinecittà contro Pierpaolo Pretelli, che nel corso della serata aveva eliminato, in un altro televoto flash, l'altra super favorita della vigilia, Dayane Mello.

Tommaso Zorzi è così il quinto vincitore del GF Vip, dopo Paola Di Benedetto, Alessia Macari, Daniele Bossari e Walter Nudo, e come i predecessori si aggiudica il montepremi di 100.000 euro, la metà del quale sarà devoluto in beneficenza.

A Tommaso Zorzi va però, come a tutti i concorrenti entrati insieme a lui a settembre, anche un'altra vittoria, tutta simbolica: quella di aver resistito nella casa più spiata d'Italia per quasi sei mesi. L'edizione numero 5 della versione VIP del reality ha aperto ufficialmente i battenti lo scorso 14 settembre 2020.

Un'edizione con un numero record anche di squalificati: se la prima ad abbandonare la casa dopo poche ore è stata Flavia Vento per sua scelta, il primo "vippone" espulso è stato Fausto Leali, dopo appena una settimana, per uso improprio del linguaggio. Ci sono poi stati Denis Dosio, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e Alda D'Eusanio, l'ultima a essere entrata nella casa del GF Vip ma cacciata per decisione dei piani alti di Mediaset per le insinuazioni shock sulla vita privata di Laura Pausini.