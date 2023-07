Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori: è nata la figlia Ginevra

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta sono diventati genitori: questa mattina è nata Ginevra, la prima figlia della coppia che si era conosciuta quattro anni fa a Uomini e Donne. A darne notizia con una story su Instagram è stato il neo papà, condividendo la prima foto in tre e tutto il proprio amore per le due donne della sua vita.

La gravidanza era stata svelata a gennaio dall'influencer con alcune foto in cui mostrava il pancino appena pronunciato. Un'attesa vissuta, come era ovvio che sarebbe stato, molto sui social, con la condivisione costante di consigli ma anche di legittime paure. Proprio negli ultimi giorni Natalia Paragoni, rispondendo alle domande di alcuni utenti, aveva rivelato: "Me la sto facendo sotto di brutto, sono spaventata. Sogno che partorisco un sacco di volte, sono arrivata al limite e non vedo l'ora. Da un'altra parte non voglio che arrivi l'ora, ho paura di sentire troppo dolore o di non controllare le mie reazioni, dire cose brutte o cattive. Andrea ha pazienza però". Arrivata al sesto mese di gravidanza, Natalia Paragoni era stata anche costretta a una corsa in pronto soccorso, che si era per fortuna risolta in tanta paura e niente più.

A marzo invece, invitati nel salotto di Verissimo, i due avevano svelato in diretta il sesso del primo figlio nel gender reveal organizzato da Silvia Toffanin. In quell'occasione avevano anche parlato del nome, uno tra Ginevra, Diana e Alisia, senza però chiarire con i follower fino all'ultimo quale sarebbe stato il prescelto.

Conosciutisi nel 2019 a Uomini e Donne, dopo un lungo periodo sul trono del programma, Andrea Zelletta aveva deciso, a maggio, di uscire dallo show con Natalia Paragoni per vivere quella storia d'amore appena iniziata anche nella vita quotidiana. La relazione ha resistito anche alla lunga permanenza di lui nella casa del Grande Fratello Vip - e alle insinuazioni di alcuni coinquilini sulla fedeltà della Paragoni -, per poi concretizzarsi nella nascita della piccola Ginevra.