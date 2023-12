Natale a Roma stasera su Rai 2: trama e cast della commedia romantica natalizia

Stasera 24 dicembre 2023 Natale a Roma è il film che accompagnerà il pubblico di Rai 2 durante il classico cenone della Vigilia. La commedia romantica, in onda alle 21:20, è diretta da Ernie Barbarash e scritta da Gregg Rossen, Brian Sawyer e Alex Wright. Trama e cast del lungometraggio.

Natale a Roma

Natale a Roma è un film per la Tv trasmesso per la prima volta da Hallmark Channel, rete televisiva via cavo americana specializzata in film e serie televisive romantiche e natalizie destinate alla famiglia. Alcune di queste serie sono state trasmesse anche in Italia come Quando chiama il cuore, Chesapeake Shores e Good Witch.

Trama

Angela, una giovane guida turistica americana a Roma, si ritrova improvvisamente senza lavoro proprio alla vigilia di Natale. Ma il destino le riserva un incontro inaspettato con Oliver, un affascinante dirigente che sta cercando di concludere l'acquisto di un'azienda di ceramiche nella capitale.

Nonostante gli accordi iniziali, la trattativa si complica a causa di una bizzarra clausola posta dal vecchio proprietario: affinché l'accordo vada in porto, Oliver deve dimostrare di avere una comprensione autentica e profonda della città eterna. In questo contesto, l'aiuto di Angela diventa cruciale.

Interpreti e personaggi

Lacey Chabert: Angela

Sam Page: Oliver

Franco Nero: Luigi

Holly Hayes: Margaret

Bryan Bounds: Jack

Fernanda Diniz: Francesca

Petar Cvirn: Pietro

Francesca De Martini: Sofia

Critica e Trailer

Su Imdb il pubblico lo ha votato con 6,6 su 10