Napoli-Inter finale di Supercoppa Italiana stasera su Canale 5 e in streaming: orario e formazioni

Stasera 22 gennaio su Canale 5 va in onda la finale della Supercoppa italiana. Il fischio d'inizio di Napoli-Inter è previsto per le ore 20:00. La vincente dello scontro si aggiudicherà il primo torneo della stagione. Ecco come seguirla in televisione, in streaming e le formazioni che scenderanno in campo questa sera

Napoli-Inter in TV

Napoli e Inter si affrontano stasera alle 20:00 allo stadio Al-Awwal Park di Riyad. La final four della Supercoppa italiana, infatti, si gioca in Arabia Saudita. L'Inter ha vinto la semifinale contro la Lazio, il Napoli arriva a questo incontro grazie alla vittoria contro la Fiorentina.

I telecronisti scelti da Mediaset sono Massimo Callegari e Massimo Paganin, a cui è affidato il commento tecnico.

L'Inter ha vinto la Supercoppa Italiana sette volte, il Napoli si è aggiudicato il trofeo due volte.

In caso di pareggio al termine dei 90 minuti, l'incontro sarà deciso ai rigori, non sono previsti i tempi supplementari.

La partita in streaming

Napoli-Inter si potrà seguire, gratuitamente, anche in streaming. Mediaset trasmetterà la semifinale di Supercoppa italiana attraverso l'app di Mediaset Infinity e su Sportmediaset.it.

Le Formazioni

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Cajuste, Mario Rui; Politano, Simeone, Kvaratskhelia. All. Walter Mazzarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Simoone Inzaghi.