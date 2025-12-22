Napoli-Bologna finale di Supercoppa Italiana: dove vederla stasera in TV, streaming, orario, e formazioni

Tutto pronto a Riyad per la finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Bologna: orario del calcio d'inizio, diretta in chiaro, streaming gratuito e le scelte dei due allenatori

Napoli e Bologna si sfidano stasera, lunedì 22 dicembre Al-Awwal Park di Riyad,in Arabia Saudita per la finale della Supercoppa Italiana 2025. Siamo arrivati all'atto conclusivo della Final Four che ha messo di fronte Inter, Milan e le due finaliste di questa sera. Ecco dove vedere la partita e le probabili formazioni.

Perchè la Supercoppa Italiana si gioca in Arabia Saudita

Le partite si giocano a Riad perché la Lega Serie A ha siglato un accordo commerciale pluriennale con il Ministero dello Sport dell'Arabia Saudita per ospitare la Supercoppa Italiana all'estero. La firma con l'ente saudita Public Investment Fund è stata rinnovata nel maggio 2025 fino al 2028 compreso, per un valore di 92 milioni di euro totali, distinti in rate da 23 milioni annui versati dai sauditi per ospitare l'evento.

Percorso delle squadre verso la finale

Napoli - Campione d'Italia 2024/25: ha eliminato l'AC Milan in semifinale con un 2-0 grazie alle reti segnate una per tempo da Neres e Hojlund.

Bologna - Vincitrice della Coppa Italia 2024/25: Ha raggiunto la finale superando l'Inter dopo un 1-1 e una drammatica serie di rigori(3-2) caratterizzatra da errori dal dischetto da entrambe le parti.

Dove vederla in TV e Streaming

La partita sarà trasmessa in esclusiva assoluta da Mediaset. Ecco come seguirla gratuitamente:

In TV (Chiaro): Diretta su Italia 1 a partire dalle ore 20:00.

a partire dalle ore 20:00. In Streaming gratuito : Disponibile su Mediaset Infinity (sito e app) e sul portale Sportmediaset.it.

: Disponibile su Mediaset Infinity (sito e app) e sul portale Sportmediaset.it. Orario d'inizio: Il calcio d'inizio è fissato per le 20:00 italiane (le 22:00 locali). Mediaset prevede uno studio in diretta su Italia 1 dalle ore 19.00 con la conduzione di Monica Bertini e con ospiti Sandro Sabatini, Massimo Mauro, Giampaolo Pazzini e Alessio Tacchinardi. La telecronaca della partita è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A seguire il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste esclusive e tutti i casi da moviola con Graziano Cesari.

Le Probabili Formazioni

Il Bologna cerca uno storico "double" dopo aver alzato la Coppa Italia lo scorso maggio, mentre Antonio Conte punta a riportare un trofeo a Napoli per consolidare il ciclo iniziato con lo Scudetto.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumi, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Dallinga. All. Italiano.