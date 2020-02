Napoli-Barcellona in TV, la Champions League stasera su Canale 5 in chiaro

Napoli-Barcellona, in onda stasera su Canale 5 alle 21:00, è la partita d'andata degli ottavi di finale di Champions League, trasmessa in esclusiva in chiaro sul canale Mediaset.

Sarà la prima volta di Lionel Messi al San Paolo, nello stadio di un mito argentino: Diego Armando Maradona. E lui stesso ha ammesso di essere particolarmente emozionato per l'occasione. Il Napoli, da parte sua, deve cercare di continuare il proprio percorso nelle Coppe, dato il deludente posizionamento attuale nella classifica di Serie A. Non sarà facile contro il Barcellona, che ha appena riconquistato il primo posto nella Liga, ed è stabilmente da anni tra le squadre più forti al mondo.

Napoli-Barcellona verrà trasmessa in chiaro su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena.