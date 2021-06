Nanni Moretti canta Soldi di Mahmood: l'esibizione diventa virale (VIDEO)

Nanni Moretti ha condiviso sui social un video in cui canta Soldi di Mahmood in compagnia delle attrici del suo nuovo film, Tre Piani, ovvero Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci.

Tramite i suoi profili social, Nanni Moretti ha spesso messo a disposizione dei suoi seguaci diverse perle che sono diventate virali nel giro di poco tempo. Ad agosto, per esempio, a fare il giro del web e ad entusiasmare i fan del regista era stato un filmato di lui che vagava in motorino per le strade deserte di Roma, chiaro omaggio al suo film Caro Diario. Nelle ultime ore, invece, Nanni Moretti ha pubblicato un video che lo ritrae in casa, mentre si prepara per la "prima" del suo nuovo film, Tre piani. Vediamo quindi il regista che veste in maniera elegante e si muove tra il bagno e la camera da letto cantando Soldi, il tormentone di Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo due anni fa.

Nel video in questione, Nanni Moretti non è da solo: il regista di Habemus Papam è infatti in compagnia delle protagoniste del suo prossimo film, ovvero Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Elena Lietti e Denise Tantucci. Il gruppo di star italiane si prepara così per il Festival di Cannes 2021, dove il lungometraggio sarà quasi sicuramente presentato dopo un anno di ritardo. La conferma della presenza di Tre Piani nella Selezione Ufficiale del festival ci sarà soltanto nel corso di questa mattinata, quando cioè Thierry Frémaux annuncerà le opere che arricchiranno l'evento nel mese di luglio, ma il video sembra essere un indizio più che chiaro.

Tratto dall'omonimo romanzo di Eshkol Nevo, Tre piani si svolge all'interno di un condominio abitato da varie famiglie. Il film di Nanni Moretti è prodotto da Sacher Film e Fandango con Rai Cinema e Le Pacte. Al centro della storia l'intreccio tra le vicende di alcune famiglie in un elegante condominio romano (il romanzo è invece ambientato a Tel Aviv). Nel cast Riccardo Scamarcio, Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Adriano Giannini, Elena Lietti, lo stesso Nanni Moretti, Denise Tantucci, Alessandro Sperduti, Anna Bonaiuto, Paolo Graziosi, Tommaso Ragno, Stefano Dionisi.