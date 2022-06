Name That Tune stasera su TV8: le squadre dell'ultima puntata

Stasera su TV alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con l'ultima puntata della terza edizione: ecco come saranno composte le squadre.

Name That Tune - Indovina La Canzone, la divertente gara musicale tra Vip condotta da Ciro Priello e Fabio Balsano dei The Jackal, torna stasera su TV8 alle 21:30, in prima tv assoluta, con la sua ultima puntata.

Le squadre

La squadra degli uomini, composta da Francesco Facchinetti, Jake La Furia, Paolo Conticini e Pierpaolo Pretelli, è fermamente determinata a mantenere il titolo di campione, difendendosi dall'assalto della squadra delle donne, che può contare su Orietta Berti, Giulia Salemi, Paola Barale e Bianca Atzei.

A infiammare la contesa, come sempre, ci pensa Playlist, la manche in cui i concorrenti devono indovinare nel minor tempo possibile il titolo dei brani a tema intonati dall'orchestra, per conquistare il primo jolly della serata. La sfida prosegue con il gioco Cuffie: prima Giulia Salemi e poi Bianca Atzei per le donne, e, poi, Jake La Furia per il team maschile, hanno il compito di indovinare più canzoni possibili tra quelle mimate dai propri compagni di squadra. Nel round successivo, invece, le due compagini devono capire chi sono i Cantanti Misteriosi celati dietro lo schermo, potendo contare solo sulle loro sagome e su pochi indizi.

La sfida a suon di note musicali giunge così alla manche più attesa e divertente. L'esilarante Lip Sync Duel vede sfidarsi, a colpi di anca e di bacino, una delle coppie più amate e seguite sui social network: Giulia Salemi si cimenta nella sensuale performance di "Whenever, Wherever" di Shakira, mentre il suo fidanzato Pierpaolo Pretelli interpreta il successo "Uptown Funk" di Bruno Mars. In Canzone Recitata, Fabio Balsamo recita con intensità i versi dei brani che le due squadre devono indovinare. E in un crescendo di suspense e divertimento, nel penultimo round, Asta Musicale, le due squadre si sfidano per indovinare le canzoni basandosi solamente su poche note e su un indizio sibillino.

Ma le sorti della gara, anche nell'ultimo atto della stagione, si decidono nell'agguerrito Sette per Trenta, l'iconica manche finale in cui i concorrenti hanno il compito di fornire il titolo esatto di sette brani in soli 30 secondi, potendo però contare sui jolly ottenuti durante i precedenti round. Orietta Berti e Francesco Facchinetti si caricano sulle spalle la responsabilità del verdetto finale. Quale squadra vincerà l'ultima sfida e verrà decretata campione della terza edizione?