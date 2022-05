Name That Tune stasera su TV8: le squadre della terza puntata

Stasera su TV alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con la terza puntata della terza edizione: ecco come saranno composte le squadre.

Nuovo appuntamento, stasera su TV8 alle 21:30, con Name That Tune - Indovina La Canzone, la divertente gara musicale tra Vip condotta da Ciro Priello e Fabio Balsano dei The Jackal e prodotta da Banijay Italia..

Le squadre

Nella terza puntata la squadra degli uomini, composta da Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi, imbattuta nelle prime due puntate, sfida l'agguerrita squadra delle donne, che può contare su Syria, Sabrina Salerno, Arisa e Anna Tatangelo, determinate a guadagnare il titolo di campioni.

La contesa, come sempre, viene inaugurata dalla manche Playlist, in cui nel minor tempo possibile le due compagini devono indovinare il titolo dei brani intonati dall'orchestra per ottenere così il primo jolly in palio. La competizione continua con Cuffie: Pierpaolo Pretelli, per la squadra maschile, e Arisa, per le donne, hanno il compito di indovinare il maggior numero di canzoni tra quelle mimate dai propri compagni di squadra. Poi sono i Cantanti Misteriosi a prendere la scena in una manche in cui i concorrenti devono indovinare chi si nasconde dietro lo schermo, basandosi solo sulle sagome e su un numero esiguo di indizi.

La sfida poi si infiamma con l'attesissimo Lip Sync Duel, il round più esilarante. Rocco Siffredi interpreta l'iconica "Candyman" di Christina Aguilera in un esplosivo mix di ironia e sensualità, mentre Arisa si esibisce con intensità nell'indimenticabile "Baby One More Time" di Britney Spears. In Canzone Recitata, una delle novità di questa terza edizione, Fabio Balsamo recita con teatralità i versi dei brani che le due squadre devono indovinare, prima che la sfida a suon di note musicali, tra suspense e divertimento, giunga al penultimo gioco. In Asta Musicale, le due squadre gareggiano per indovinare le canzoni, avendo a disposizione poche note e un solo indizio sibillino.

Ma come da tradizione tutto si gioca nell'iconica manche finale del Sette per Trenta, dove Morgan e Anna Tatangelo si sfidano nel decisivo testa a testa. In soli 30 secondi hanno il compito di fornire il titolo esatto di sette brani, potendo però usufruire dei jolly conquistati dal proprio team nelle precedenti manche. Quale squadra riuscirà a imporsi, conquistando il diritto a partecipare alla puntata della prossima settimana?