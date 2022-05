Name That Tune stasera su TV8: le squadre della seconda puntata

Stasera su TV alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con la seconda puntata della terza edizione: ecco come saranno composte le squadre.

Si rinnova l'appuntamento con Name That Tune - Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Ciro Priello e Fabio Balsano dei The Jackal, stasera su TV8 alle 21:30.

Le squadre

Nella seconda puntata la squadra degli uomini, composta da Morgan, Riki, Pierpaolo Pretelli e Rocco Siffredi, capace la scorsa settimana di vincere la prima puntata della nuova edizione, affronta in un'entusiasmante sfida a suon di note la squadra delle donne, composta da Caterina Balivo, Chiara Galiazzo, Maria Grazia Cucinotta e Jo Squillo.

Ad accendere la contesa, come da tradizione, ci pensa Playlist, il gioco in cui i concorrenti devono indovinare il titolo delle canzoni a tema intonate dall'orchestra nel minor tempo possibile, per guadagnare il primo jolly della serata. La sfida prosegue con la manche Cuffie quando, prima Morgan e poi Pierpaolo Pretelli per gli uomini, e Jo Squillo per il team femminile, sono chiamati a indovinare più brani possibili tra quelli mimati dai propri compagni di squadra. Nel round successivo, invece, le due compagini devono intuire chi sono i Cantanti Misteriosi nascosti dietro uno schermo, basandosi solamente sulle loro sagome e su pochi indizi.

La sfida a suon di note arriva quindi all'esilarante Lip Sync Duel, la manche più attesa e divertente. Caterina Balivo, affiancata da Fabio Balsamo, si cimenta nella sensuale performance del successo senza tempo "Vogue" di Madonna, mentre Rocco Siffredi interpreta la movimentata "Bad Romance" di Lady Gaga, tra ironia e passi di danza. È il momento della novità di questa edizione: in Canzone Recitata, Fabio Balsamo recita con teatralità e intensità i versi delle canzoni che le due compagini devono indovinare. E in un crescendo di attesa e di divertimento, nel penultimo gioco Asta Musicale, i concorrenti si sfidano per indovinare i brani solamente con un indizio sibillino e poche note a disposizione.

Le sorti della gara, come sempre, si decidono durante l'iconico Sette per Trenta. Jo Squillo e Morgan si caricano la responsabilità del gioco sulle spalle e si sfidano in un agguerrito testa a testa. Hanno il compito di fornire il titolo esatto di sette brani in soli 30 secondi, potendo però contare sui jolly conquistati nel corso delle precedenti manche. Quale squadra vincerà la sfida e accederà così alla puntata della prossima settimana?