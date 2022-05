Name That Tune stasera su TV8: le squadre della quinta puntata

Stasera su TV alle 21:30 torna Name That Tune - Indovina la canzone con la quinta puntata della terza edizione: ecco come saranno composte le squadre.

Name That Tune - Indovina La Canzone, la divertente gara musicale tra Vip condotta da Ciro Priello e Fabio Balsano dei The Jackal, torna stasera su TV8 alle 21:30, in prima tv assoluta.

Le squadre

Nella quinta puntata l'agguerrita squadra degli uomini, composta da Francesco Facchinetti, Jake La Furia, Paolo Conticini e Max Angioni, sfida la squadra delle donne, con Syria, Sabrina Salerno, Arisa e Anna Tatangelo, più che mai determinata a mantenere il titolo di campioni.

La contesa, come da tradizione, viene inaugurata da Playlist, il gioco in cui nel più breve tempo possibile le due compagini devono indovinare il titolo delle canzoni intonate dall'orchestra, per assicurarsi il primo jolly della gara. La competizione poi prosegue con Cuffie: Jake La Furia, per gli uomini, e Arisa, per il team femminile, devono indovinare il maggior numero di brani tra quelli mimati dai propri compagni di squadra. Poi a prendersi la scena sono i Cantanti Misteriosi in un round in cui i concorrenti devono indovinare chi si cela dietro lo schermo, basandosi solo sulle sagome e su una manciata di indizi.

La gara, come sempre, si infiamma durante l'esilarante Lip Sync Duel, la manche più attesa. Anna Tatangelo interpreta la movimentata "Love On Top" di Beyoncè in un esplosivo mix di intensità e sensualità, mentre Max Angioni e Paolo Conticini duettano con ironia sulle note del successo sanremese "Brividi" di Mahmood e Blanco. Nel round Canzone Recitata, Fabio Balsamo recita con teatralità i versi delle canzoni che le due compagini devono indovinare, prima che la sfida a suon di note musicali arrivi alla penultima manche. In Asta Musicale, i due team si affrontano per indovinare i brani, avendo a disposizione solamente poche note e un indizio sibillino.

Ma come vuole la tradizione, le sorti della sfida si decidono nell'iconica manche del Sette per Trenta, dove Francesco Facchinetti e Anna Tatangelo gareggiano nel decisivo testa a testa finale. In soli 30 secondi hanno il compito di fornire il titolo esatto di sette canzoni, potendo però contare sui jolly conquistati dal proprio team nelle manche precedenti. Quale squadra vincerà e conquisterà così il diritto a partecipare alla puntata finale della prossima settimana?