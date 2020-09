Name That Tune: la seconda puntata con Enrico Papi stasera su Tv8

Torna Name That Tune - Indovina la canzone su Tv8 alle 21.25: sfida all'ultima nota tra la squadra campione di Elettra Lamborghini e quella sfidante di Sabrina Salerno

Si rinnova l'appuntamento con Name That Tune - Indovina La Canzone, la gara musicale tra Vip condotta da Enrico Papi e prodotta da Banijay Italia, in prima tv assoluta, stasera su TV8 alle ore 21.25.

La squadra capitanata da Elettra Lamborghini, composta da Paola Barale, Orietta Berti e Cristiano Malgioglio, capace di imporsi nella puntata di esordio e di guadagnare così l'accesso alla puntata successiva, si deve difendere dall'assalto del team guidato da Sabrina Salerno, affiancata da Aurora Ramazzotti, Platinette e Pippo Franco. Una sfida divertente all'ultima nota, in cui i Vip si sfidano per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale. Ad animare la contesa ci saranno le sfide musicali a tempo, canzoni da indovinare e improvvisare, tutte eseguite rigorosamente live dalla band in studio composta da dieci elementi.

La prima sfida di #NamethatTune se la aggiudica il team Lamborghini! Da chi sarà composta la squadra che li sfiderà settimana prossima? pic.twitter.com/evHMbXBdme — TV8 (@TV8it) September 15, 2020

Nei giochi preliminari le due squadre puntano a guadagnare il maggior numero possibile di jolly, utili nell'ultimo gioco, il mitico SettexTrenta, decisivo per la vittoria finale. Nel gioco finale i concorrenti, con poche note a disposizione, sono chiamati a riconoscere i titoli dei brani proposti. Ad impreziosire il game show le esibizioni dei vip partecipanti (esilarante quella nella prima puntata di Cristiano Malgioglio sulle note di "Jerusalema"), quelle dello stesso Enrico Papi e dei cantanti misteriosi.