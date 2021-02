Naked Attraction Italia, tutti nudi da oggi su Discovery+: il dating show senza censure entra nel vivo

Entra nel vivo, da oggi su Discovery+, Naked Attraction Italia, il dating show senza censure in cui i concorrenti single si incontreranno per la prima volta completamente nudi.

Il programma, già alla settima stagione in UK, dove ha esordito su l'avanguardista Channel 4, affronta in maniera innovativa l'amore e le sue declinazioni, permettendo ai single di incontrarsi partendo dall'attrazione fisica.

Dopo il successo della puntata casting, disponibile sulla piattaforma dallo scorso 19 gennaio, oggi, 7 febbraio 2021, arriva il momento di entrare nel vivo della trasmissione. Il meccanismo del reality prevede due manche per puntata, un selezionatore (vestito) al centro dello studio e sei pretendenti completamente nudi all'interno di cabine colorate, scoperte in tre fasi: si comincia dalle parti intime per proseguire con il busto e, per ultimo, il viso. L'ultimo che rimane vince un appuntamento con chi l'ha selezionato.

Nina Palmieri accompagnerà con delicatezza i single nella scoperta di questo nuovo modo di conoscersi. Mettersi a nudo, in tutti i sensi, da subito, può davvero aiutare a superare tanti ostacoli e pregiudizi che spesso ci condizionano? L'attrazione fisica a prima vista è davvero l'ingrediente segreto per andare oltre i tabù e trovare il vero amore? Sono state tantissime le persone ad iscriversi per le selezioni con la speranza di trovare l'anima gemella, di mettersi in gioco. Persone di ogni età, ogni estrazione sociale, ogni orientamento sessuale, tutti con lo stesso scopo: scoprire un modo nuovo di conoscersi e, magari, innamorarsi.

Un programma che vuole anche porre l'attenzione sulla body positivity, sull'accettazione di se stessi e la bellezza in tutte le sue forme. E l'amore di regole non ne ha: eterosessuali, omosessuali, pansessuali, bisessuali, transessuali, autosessuali, a Naked Attraction si celebra la gioia di essere liberi da ogni preconcetto. D'altronde perchè porre dei limiti a una cosa così bella?