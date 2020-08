Nadia Toffa, "la notte che morì" e le ultime parole di sua mamma

Quando è morta Nadia Toffa aveva accanto a sé la madre, Margherita Rebuffoni che qualche mese dopo, ospite di Barbara D'Urso, ha ricordato le ultime parole che ha detto alla figlia: "Vola amore mio".

"L'ultima notte le ho detto 'Vola amore mio' e lei è andata"

Margherita Rebuffoni porta nel cuore il dolore più grande per una madre, sopravvivere alla propria figlia. Dal giorno della morte di Nadia Toffa la donna si sta battendo per mantenere vivo il ricordo della figlia, prendendosi anche gli insulti degli haters "quando mi sono commossa in TV uno mi ha scritto su Facebook che 'si piange a casa'. L'ho perdonato", ha raccontato dopo essere stata ospite di Barbara D'Urso, Nel salotto della conduttrice napoletana Margherita si commosse ricordando l'ultima notte della figlia e le ultime parole che le disse: "L'ultima notte le ho detto 'Vola amore mio' e lei è andata"

Margherita Rebuffoni ricorda che la figlia nei giorni precedenti la sua fine le disse: "Meno male che io muoio prima di te o non sarei sopravvissuta alla tua perdita mamma, o ce ne andiamo insieme o voglio morire prima di te'" e Margherita glielo promise e non la lasciò mai, fino all'ultimo momento. Margherita per portare avanti le idee della figlia ha aperto una fondazione a suo nome e questo le ha dato la forza di andare avanti nell'ultimo anno. In un'intervista a Repubblica ha detto: "Perciò io vado in giro. Qualcuno mi critica? Pazienza. Io ho cambiato vita. Mi piace vedere Nadia così ingrandita e felice, nei filmati che mandano. È bello. Mi viene da piangere ma sono felice".