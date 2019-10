Le Iene 2019: Nadia Toffa, l'ultimo video nella prima puntata, stasera su Italia1

Appuntamento con la prima puntata di Le Iene 2019, stasera su Italia1 alle 21:25, e con l'omaggio speciale a Nadia Toffa, a pochi mesi dalla sua morte.

La nuova edizione dello show Mediaset comincerà un video inedito di 20 minuti, l'ultimo realizzato da Nadia Toffa, un ricordo commovente e intenso. "La sorpresa è incontrare amici, vecchi, nuovi, persone care, parenti, colleghi che hanno lasciato un segno in questo ultimo anno tremendo, persone che contano davvero. Non è il quanto vivi, ma come vivi. Io sto facendo il possibile per ritardare la mia morte. Vedremo quanto tempo avrò ancora, ma non credo molto". Comincia così la clip che verrà mandata in onda per intero nell'appuntamento di stasera.

Sarà sempre dedicata a Nadia Toffa, inoltre, la sigla di chiusura di ogni puntata della stagione 2019. E per salutare degnamente la "Iena bionda" stasera in studio ci saranno tutte e 100 le Iene, tutti coloro che in 23 anni di servizi, hanno vestito l'inconfondibile completo nero. Luciana Littizzetto, Simona Ventura, Enrico Lucci, Alessandro Cattelan e tutti gli altri hanno deciso di riunirsi per salutare insieme Nadia Toffa. Prima di tornare in scena.