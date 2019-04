Mya-Lecia Naylor, morta l'attrice di Millie Inbetween, aveva 16 anni

La giovanissima Mya-Lecia Naylor è venuta a mancare all'età di 16 anni dopo un collasso: era il volto di Millie Inbetween e di Almost Never!

Mya-Lecia Naylor è morta all'età di 16 anni: ci ha abbandonati una delle interpreti di Millie Inbetween e Almost Never, vero volto delle serie tv per ragazzi della BBC.

La giovane attrice è venuta a mancare il 7 aprile scorso dopo un collasso, e nessun dettaglio ulteriore è stato comunicato da famiglia o portavoce. La rete televisiva CBBC ha scritto sul suo account Instagram:

"Ci distrugge informarvi che Mya-Lecia, che conoscerete tutti grazie a Millie Inbetween E Almost Never, è venuta a mancare. Mya-Lecia era un amatissimo membro della famiglia BBC Children, e un'attrice con un talento enorme, cantante e ballerina. Ci mancherà terribilmente e siamo sicuri che vi unirete a noi nel mandare alla sua famiglia e ai suoi amici tutto il nostro affetto."

Appena è uscita la notizia, molti hanno manifestato il loro dispiacere sui social per la premature morte della ragazza, conosciuta dai più per il suo ruolo di Fren in Millie Inbetween, lo show su due sorelle che vedono i loro genitori divorziare, e per il suo ruolo di Mya in Almost Never, sulla sfida tra una girlband e una boyband. Mya-Lecia Naylor aveva annunciato da poco che avrebbe avuto un ruolo in The Witcher, il nuovo show Netflix con Henry Cavill.

Alice Webb, regista della BBC, ha dichiarato: "Su nostri schermi è stata una vera stella, sia in Millie Inbetween sia in Almost Never, ed è impensabile che non farà più parte dei nostri percorsi."