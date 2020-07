My Friend Pedro diventerà una serie scritta da Derek Kolstad, autore di John Wick

Il videogioco My Friend Pedro verrà adattato in una serie tv che verrà scritta da Derek Kolstad, già sceneggiatore di John Wick.

Il videogioco My Friend Pedro diventerà una serie tv scritta e prodotta da Derek Kolstad, già autore dei primi due film del franchise action dedicato alle avventure di John Wick.

Il progetto sembra sarà di genere dramedy e composto da episodi della durata di trenta minuti, prodotti grazie alla collaborazione tra Legendary Television, DJ2 Entertainment e 87North Productions.

Nel team al lavoro per portare sugli schermi My Friend Pedro ci sarà anche David Leitch, co-regista di John Wick che ha collaborato già in passato con Derek Kolstad, Dmitri M. Johnson, Stephan Bugaj e Howard Bliss, e Mike Wilson, co-fondatore dell'azienda che ha messo in vendita il videogioco.

Il progetto sviluppato da Deadtoast Entertainment racconta la storia della battaglia di un uomo che affronta il mondo criminale per volere di una banana senziente chiamata Pedro.

Nel 2019 il gioco ha conquistato una prestigiosa nomination ai The Game Awards 2019.

Kolstead, recentemente, aveva parlato del futuro del franchise cinematografico con star Keanu Reeves, dichiarando: "Non so quanti altri film verranno realizzati, ma attualmente il piano è di arrivare almeno a quota quattro o cinque".