Musetti e Sinner in semifinale al Roland Garros: orario, diretta TV e streaming dei due match

Grande attesa al Roland Garros: in campo due italiani nelle semifinali. Musetti e Sinner: ecco l'orario dei match, dove vederli in TV e streaming e tutti i dettagli sulle sfide di oggi.

Oggi, venerdì 6 giugno, sarà una giornata storica per il tennis italiano: al Roland Garros si disputeranno le semifinali maschili con due azzurri protagonisti. Lorenzo Musetti sfiderà Carlos Alcaraz alle 14:30, mentre Jannik Sinner affronterà Novak Djokovic non prima delle 19:00. È solo la seconda volta nella storia del torneo che due italiani raggiungono le semifinali: la precedente risale al 1960, con Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola.

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz

La prima semifinale prenderà il via alle 14:30 e si giocherà sul campo centrale: il Court Philippe Chatrier di Parigi. Lo spagnolo, numero 2 del mondo e campione in carica del Roland Garros, ha un bilancio favorevole contro Musetti, con cinque vittorie negli ultimi sei incontri, inclusi successi sulla terra battuta a Monte Carlo e a Roma nel 2025. Lorenzo ha battuto Carlos sulla terra di Amburgo nel 2022.

I precedenti

Amburgo 2022: Musetti b. Alcaraz 6-4, 6-7, 6-4

Roland Garros 2023: Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-2, 6-2

Pechino 2023: Alcaraz b. Musetti 6-2, 6-2

Miami 2024: Alcaraz b. Musetti 6-3, 6-3

Monte-Carlo 2025: Alcaraz b. Musetti 3-6, 6-1, 6-0

Roma 2025: Alcaraz b. Musetti 6-3, 7-6

Musetti e Sinner

Dove vedere la prima semifinale

La sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz sarà trasmessa in diretta su Eurosport, visibile esclusivamente dagli abbonati tramite le piattaforme Sky e DAZN. Non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro. Lo streaming dell'incontro sarà disponibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, ma solo per gli utenti in possesso di un abbonamento attivo.

Jannik Sinner contro Novak Djokovic

La seconda semifinale prenderà il via non prima delle 19:00 e si giocherà, come la precedente sul campo centrale: il Court Philippe Chatrier di Parigi. Sinner, attuale numero 1 del mondo, affronta Djokovic, detentore di 24 titoli del Grande Slam. I due si sono incontrati otto volte, con un bilancio in parità (4-4), ma Sinner ha vinto gli ultimi tre confronti. Tuttavia, Djokovic ha avuto la meglio nell'unico precedente sulla terra battuta a Monte Carlo quattro anni fa.

I precedenti

Monte-Carlo 2021: Djokovic b. Sinner 6-4, 6-2

Wimbledon 2022: Djokovic b. Sinner 5-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-2

Wimbledon 2023: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-4, 7-6

ATP Finals 2023: Sinner b. Djokovic 7-5, 6-7, 7-6

ATP Finals 2023: Djokovic b. Sinner 6-3, 6-3

Davis Cup 2023: Sinner b. Djokovic 6-2, 2-6, 7-5

Australian Open 2024: Sinner b. Djokovic 6-1, 6-2, 6-7, 6-3

Shanghai 2024: Sinner b. Djokovic 7-6, 6-3

Dove vedere la seconda semifinale

La sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmessa in diretta su Eurosport, visibile esclusivamente dagli abbonati tramite le piattaforme Sky e DAZN. Non è prevista alcuna copertura televisiva in chiaro. Lo streaming dell'incontro sarà disponibile su Sky GO, DAZN e Discovery+, ma solo per gli utenti in possesso di un abbonamento attivo.