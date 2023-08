Mur: il trailer dell'esordio alla regia di Kasia Smutniak

Durante l'edizione 2023 del Toronto Film Festival verrà presentato in anteprima mondiale Mur, l'esordio alla regia di Kasia Smutniak, di cui online è stato condiviso il trailer.

Mur è il film d'esordio alla regia di Kasia Smutniak e online è stato condiviso il trailer del progetto, che verrà presentato in anteprima al Toronto Film Festival 2023.

Nel video l'attrice è ritratta mentre intraprende un pericoloso viaggio, con l'aiuto di un gruppo di attivisti, per raggiungere il muro che separa il confine tra la Bielorussia e la Polonia.

Il film che sarà presentato in Canada

Kasia Smutniak, dopo aver recitato in oltre 40 film e serie tv, si è messa alla prova come regista in occasione di MUR.

Il titolo del film fa riferimento al muro che respinge i migranti che attraversano la foresta Puszcza Bialowieza e quello che si trova di fronte alla finestra della casa dei suoi nonni a Lodz, dove l'attrice era abituata a giocare da bambina, ovvero il muro del cimitero ebraico del ghetto di Litzmannstadt.

Domina, Kasia Smutniak: "Livia Drusilla è stata la prima vera femminista della Storia"

Nel 2022, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ha preso il via un esodo di massa mentre i rifugiati cercavano asilo in varie parti dell'Europa. La Polonia ha offerto assistenza e accoglienza alle persone in fuga, ma la nazione aveva inoltre iniziato la costruzione del muro più costoso d'Europa con lo scopo di proteggere il confine con la Bielorussia e impedire ai migranti di entrare superando il confine.

Kasia Smutniak ha scritto il film insieme a Marella Bombini, e ne è la produttrice insieme a Domenico Procacci e Laura Paolucci per conto di Fandango, in collaborazione con Luce Cinecittà.