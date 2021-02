Multiplayer.com diventa Lego Store ufficiale: scopri un mondo di mattoncini da collezione

Multiplayer.com è diventato ufficialmente un LEGO Store! Cosa vuol dire? Che lo shop virtuale di NetAddiction si è ampliato con una sezione interamente dedicata a oggetti da collezione rigorosamente da costruire con i celebri mattoncini danesi.

Per cominciare sono stati aggiunti, nella sezione dedicata su Multiplayer.com, più di 1500 prodotti a marchio LEGO, con un catalogo che si arricchirà di mese in mese con nuove uscite. E come ogni inaugurazione che si rispetti, anche quella del LEGO Store su Multiplayer.com prevede un'offerta lancio: il 10% di sconto su tutto il catalogo, valido fino al 7 febbraio 2021, utilizzando in fase di acquisto il codice sconto MULTILEGO.

Il LEGO Ghostbusters ECTO-1

La versione in mattoncini dell'ambulanza modello Cadillac Miller-Meteor del 1959 convertita in veicolo acchiappafantasmi per la prima volta nel film Ghostbusters - Acchiappafantasmi del 1984.

Lezione di incantesimi a Hogwarts

La linea LEGO dedicata a Harry Potter ci riporta nelle aule di Hogwarts e in una lezione del Professor Vitious. Aprendo un libro, naturalmente fatto di mattoncini, ci sono i banchi di scuola, Harry Potter e un po' di magia.

Stanza delle Necessità di Hogwarts

In Harry Potter e l'ordine della Fenice il giovane maghetto scopre l'esistenza di una camera segreta all'interno di Hogwarts, con una caratteristica molto particolare: compare tra le mura della scuola di magia solo quando qualcuno ha realmente necessità di trovare qualcosa. La linea LEGO Harry Potter permette di ricrearla mattoncino dopo mattoncino, per consentire ai piccoli maghi e streghette di esercitarsi in vista della prossima segretissima missione.

The Mandalorian e Baby Yoda

Un giocattolo da costruire e collezionare, per bambini e non, che LEGO dedica alla prima serie tv ambientata nell'universo di Star Wars, The Mandalorian, con tanto di dettagli unici, come il fucile e la pistola blaster del Mandaloriano e le orecchie regolabili di Grogu, per creare espressioni felici e tristi.

Il portagioielli di Elsa

Il portagioielli che LEGO dedica al film Disney Frozen è ispirato al castello di ghiaccio di Elsa, con decorazioni a fiocco di neve, dotato di una piattaforma girevole per far ruotare Elsa e Nokk.

Andy Warhol's Marilyn Monroe LEGO Art

Un set per ricreare, in versione LEGO, il celebre ritratto pop che Andy Wharol fece della diva Marilyn Monroe.

Incluse nel set la colonna sonora, per immergersi in un mondo di arte e creatività fatto di dettagli inaspettati e storie, e una tessere autografata.